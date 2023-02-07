烏國防部貪腐 部長調職

執政人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）在社交平台上說，國防部在戰時不應由政客領導，而應該由具備國防或安全背景的人領導。他表示，國防情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）將接替列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）出任防長。他周一補充說，人事調動不會在本周內實行。

56歲的列茲尼科夫於2021年11月出任防長，幫助烏軍獲得西方武器支援，但他所領導的部門一直被貪污醜聞困擾。此前，負責烏軍後勤的副國防部長沙波瓦洛夫上月已經因高於市價兩、三倍為部隊採購食品的醜聞請辭。列茲尼科夫周日表示，國防部已開始審計所有相關採購合約，但他沒有談及自己去留的消息，只說作為三軍總司令的澤連斯基是決定他是否擔任防長的唯一一人。有報道指列茲尼科夫將被調任司法部長或戰略工業部長。

37歲的布達諾夫少將曾因在烏克蘭機密行動中的表現而受勳，並迅速晉升為國防情報總局局長。

烏軍補給困難 戰場主導權生變

今次人事變動正值烏克蘭擔心俄羅斯本月發動新的大規模進攻。俄軍侵烏本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在東部頓湼茨克的巴赫穆特（Bakhmut）激戰，也於盧甘斯克與扎波羅熱地區展開攻擊。英國國防部周日在Twitter發文指出，經連月攻擊後目前巴赫穆特兩條主要聯外道路均已在俄軍炮火威脅範圍內，城內烏軍補給困難。澤連斯基表示，前線益發艱困，除巴赫穆特外，工業重鎮頓巴斯（Donbas）其他地方戰况也吃緊。《華爾街日報》形容，當前受俄軍攻擊的烏克蘭陣地數量反映戰場形勢再度發生變化，戰場主動權又落入俄軍手中。

（法新社/路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）