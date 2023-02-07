逾7級連環強震 土敘最少2300死萬傷 首震7.8級近百年最強烈 撼動北歐格陵蘭

7.8級強震發生於土耳其當地時間凌晨4時17分（本港周一早上9時17分），震央位於東南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）附近，震源深度17.9公里。美國有線新聞網絡（CNN）指當地其後發生多次餘震，在下午1時24分（本港時間周一下午6時24分）的一次更達7.5級。

加濟安泰普世遺城堡部分城牆倒塌

鄰近震央的城市加濟安泰普（Gaziantep）受災嚴重，當地被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的加濟安泰普城堡在地震中重創，部分城牆倒塌。東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）有救援人員在一幢被夷平的建築物前指聽到有聲音傳出，估計有200人被困。

土耳其官員表示地震中有逾2800幢建築物被毁。由於冬季暴風雪令主要道路被冰雪覆蓋，救援工作因而受阻，另有官員表示地震令3個主要機場無法運作，影響運送重要救援物資。

冰雪覆道路地震損機場 影響救援

今次為土耳其近100年最嚴重震災，1939年的7.8級地震在東部埃爾津詹省（Erzincan）造成3.3萬人死亡，1999年的7.4級地震在迪茲杰（Duzce）地區亦造成1.7萬人死亡。土耳其屬地震頻繁地區，單在2020年，該國錄得近3.3萬次地震，其中332次為4級以上規模。地震學家將土耳其每每在地震中傷亡重大歸咎於國內建築法規執行不力。

土耳其南部鄰國敘利亞亦受地震破壞。國營傳媒報道，政府控制的地區包括阿勒頗（Aleppo）、 哈馬（Hama）、 拉塔基亞（Latakia）及塔爾圖斯（Tartus）等城市有最少326死，1042傷。另有救援人員指在反抗軍控制的西北部地區有最少147死，逾340人傷。阿勒頗過去常發生建築物倒塌事故，因經過多年戰爭後基建設施殘破不堪，亦幾乎沒監督新建築項目的安全，當中部分更是非法興建。

習近平等領袖慰問 準備施援

多國領袖昨向土耳其和敘利亞致以慰問，並稱願提供協助。英國外相祁湛明昨稱會派76名救援專家攜同設備物資等到土國協助。以色列總理內塔尼亞胡稱正向土敘兩國提供援助。烏克蘭總統澤連斯基稱可向土國提供所需支援；俄羅斯亦向土國表示可提供協助。中國國家主席習近平昨亦分別致電土、敘總統慰問。美國總統拜登對土耳其地震所造成的人命損失和破壞「深感悲傷」，承諾華府會提供一切所需援助。

（路透社/法新社/CNN/金融時報）