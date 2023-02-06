伊朗特赦逾萬囚犯 「塵世腐敗」、間諜除外

庫爾德族女子阿米尼去年9月涉違頭巾令被拘留期間猝死，觸發全國各地示威，當局暴力鎮壓並大肆拘捕示威者，至今仍有零星抗議。司法總監（相當於首席大法官）埃杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）早前去信哈梅內伊請求特赦，指最近事件有很多人、特別是年輕人因敵人的宣傳而犯錯及犯罪，「在外國敵人和反革命浪潮計劃被挫敗後」，很多年輕人已感後悔。

哈梅內伊以1979伊斯蘭革命的周年紀念名義批准特赦。然而，IRNA報道那些被控「塵世腐敗」（corruption on earth）者不獲特赦；這屬伊朗法律中最嚴重罪名之一，部分示威者遭這項可以判死的罪名檢控，有4人已被處決。特赦亦不適用於被控為外國機構從事間諜活動的人、外國間諜有直接聯繫者、故意殺人及傷人者，及破壞國家財產的人。

改革派報章記者赴檢察辦公室後被拘

另外，伊朗改革派報章Shargh昨報道，另一改革派報章Hammihan的記者埃爾納茲‧穆罕默迪（Elnaz Mohammadi）前往德黑蘭埃溫檢察官辦公室「解釋事件」後被拘留，暫未知她受傳召的原因。其姊妹伊拉埃拉赫（Elahe）任職同一媒體，去年9月亦因報道阿米尼葬禮被捕。

（路透社/法新社）