巴基斯坦前總統穆沙拉夫病逝 撐美打擊塔利班蓋達 遏異見埋倒台伏線

巴基斯坦駐迪拜領事館及駐阿布扎比大使館發言人西拉杰（Shazia Siraj）向路透社確認，穆拉沙夫是在周日早上離世。巴基斯坦電視台Geo TV報道，當局今日會派專機往迪拜，將穆沙拉夫的遺體接返國內落葬。

巴塔「慶祝」死訊 斥出賣國家榮譽

巴基斯坦現任總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）、總統阿爾維（Arif Alvi）及巴國海陸空三軍首長亦就穆沙拉夫離世致哀。不過，因穆沙拉夫打擊極端主義而間接催生的巴基斯坦塔利班（TTP，或稱巴塔），則發聲明「慶祝」其死訊，指摘穆沙拉夫「出賣國家榮譽」，警告現任軍方領導層不要追隨其政策。

穆沙拉夫1998年出任相當於巴基斯坦軍方最高領袖的陸軍參謀長，翌年發動不流血政變，推翻時任總理謝里夫（Nawaz Sharif，夏巴茲之兄），初期以「行政長官」名義掌權，2001年起出任總統。

政變奪權 推動經濟三避剌殺

穆沙拉夫任內見證國家經濟增長，並嘗試在這個保守的穆斯林國家推動較為社會自由主義的價值觀，並致力打擊宗教極端主義，因而招致蓋達等伊斯蘭武裝組織最少三度企圖行刺。

到2001年911恐襲後，美國出兵阿富汗。巴基斯坦在穆沙拉夫領導下表達支持，開放通往阿富汗的陸空通道，容許美軍追捕幕後黑手蓋達以至推翻塔利班政權。惟此舉跟巴斯斯坦支持塔利班的傳統政策相違背，損害穆沙拉夫在保守派社群的所獲支持。

此外，穆沙拉夫動用軍隊對打壓異見聲音，惹來外界非議。到2007年11月，他以穩定國家和反恐為由，宣布國家進入緊急狀態，暫停國家憲法，又撤換首席法官和關閉獨立電視台。在西方反彈施壓下，穆沙拉夫撤銷緊急狀態，2008年2月國會大選失利後，面臨執政聯盟彈劾而在同年8月下台。

穆沙拉夫此後流亡海外，2013年曾返國再戰大選但被取消資格，同時捲入多宗跟他執政時期有關的案件。在旅遊禁令2016年獲撤銷後，穆沙拉夫自我流亡到迪拜治病，2019年叛國罪成判死，但裁決後來被推翻。

（路透社/法新社/CNN）