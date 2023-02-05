歐盟研AI新法 規管聊天機械人程式

2個月前推出的ChatGPT採用人工智能技術，能夠透過用戶輸入的小量資料來生成文章，有專家擔心會被濫用於剽竊、欺詐和發放假資訊。歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）向路透社表示，ChatGPT與AI系統突顯了制訂規則的迫切性，說：「我們需要一套穩固的規管框架，確保建基於高質數據的AI值得信任。」布雷頓是歐盟首個公開對ChatGPT發表意見的高級官員。

布雷頓說，歐盟委員會正與歐洲理事會、歐洲議會合作釐定《AI法案》規則。根據歐盟草擬的規定，ChatGPT被歸類為通用AI系統，可用於徵聘篩選、信貸評分等「高風險」用途。布雷頓希望ChatGPT的生產商OpenAI跟下游高風險AI系統開發商緊密合作，確保遵守《AI法案》。

業界憂窒礙技術發展

不過，業內公司擔心其AI技術一旦被歸類為「高風險」，會受到嚴厲規管，致成本高昂。一項民調反映，51%業內受訪者預計《AI法案》生效將拖慢AI發展活動。作為OpenAI的投資公司，微軟總裁史密斯（Brad Smith）上周三表示，有效的AI規例應聚焦於最高風險的應用程式。

（路透社）