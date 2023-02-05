提私有化Tesla涉誤導 馬斯克脫罪對股價免責

馬斯克於2018年8月7日在Twitter發文，聲稱考慮以每股420美元私有化Tesla，且「鎖定了資金」促成交易；當天稍後他再貼文表示「證實得到投資者的支持」。Tesla股價隨即颷升。不過，同月17日起，因私有化收購顯然不會成事，Tesla股價接連急挫。24日，馬斯克宣布放棄私有化，其時的股價跌破發放私有化消息時的價位。美國證券交易委員會就事件控告馬斯克作虛假陳述，當年9月底雙方達成和解，馬斯克、Tesla各罰款2000萬美元，按法院批准程序分配予受損失投資者。

股價大幅波動 小股東慘蝕

今次集體訴訟原告一方請來經濟學家估算該事件投資者損失達120億美元（約936億港元）。控方稱，馬斯克經常透過Twitter發放個人觀點，所以人們認為其帖文所講決定「重要」。他們認為馬斯克該為其帖文承擔責任，向馬斯克、Tesla、Tesla董事局索償數十億美元。辯方則指，馬斯克有能力輕易籌措私有化所需資金，且其帖文只是「在技術上不準確」。辯方律師說：「整件案源於選用了差劣字眼……純因差劣的帖文，不足以構成欺詐。」

主審的三藩市聯邦地區法官Edward M. Chen在近三周審訊中，肯定了「鎖定了資金」一說；至於第二個陳說雖然「不實」，但裁定只屬於輕率發布，陪審團上周五亦在退庭相議僅2小時後，即一致同意馬斯克或Tesla董事局沒有不當行為。馬斯克透過Twitter表示對決定「深表謝意」，「感謝老天，人們的智慧彰顯了」。代表控方的律師波里特（Nicholas Porritt）說，提出此案是為了確保有財勢的人得和其他人遵守同樣的股市規則。他對判決表示失望。

專家料馬斯克發言將更輕率

證券欺詐律師卡特賴因（Reed Kathrein）認為，案中私有化帖文是「實質陳述」，判予無罪是「對投資者和證券法的諷刺」。康湼狄格大學公司法教授邁爾斯（Minor Myers）質疑美國反證券欺詐法是否適用今日市場及懷疑馬斯克可能變本加厲採用「言論策略」。

（路透社/紐約時報/彭博社）