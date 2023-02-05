針對助伊朗監控華企 美擬施新制裁

供監控科技助打壓「頭巾示威」

中國海關數據顯示，中國對伊朗的錄影器材出口在去年9月伊朗「頭巾示威」爆發期間飈升。人權組織指控伊朗警方開始使用先進監控科技，結合便衣警員行動對付示威者。伊朗國營電視台顯示安全部隊如何利用網絡化監控鏡頭去分辨、跟蹤和拘捕示威者。《華爾街日報》引述伊朗官員和革命衛隊顧問報道，伊朗安全部隊如今計劃利用中方科技偵察和懲罰不戴頭巾的女性。

報道引述天地偉業在伊朗的分銷商，指該公司將閉路電視鏡頭跟人臉識別等尖端分析功能結合的監控平台，售予革命衛隊及巴斯基民兵位於德黑蘭周邊市鎮的單位。革命衛隊及巴斯基民兵皆有份鎮壓反政府示威。

美國商務部早在去年12月已以對革命衛隊銷售及涉及中國新疆針對維吾爾人的活動為由，將天地偉業列入出口黑名單。若再被國務院和財政部制裁，天地偉業將被踢出美國金融系統，生意上難以用美元結算。

（華爾街日報）