稱討厭性小眾住隔壁 日揆秘書官被撤

荒井前晚受訪時談到對同性婚姻的看法時說：「若（同性伴侶）住在隔壁就很討厭，甚至看見（他們）也討厭。」他又稱，雖然應尊重人權和價值觀，但若日本允許同性婚姻，估計「有相當多的人反對，會有人選擇離開日本」。荒井同日深夜以不當發言為由撤回言論並致歉。

岸田文雄斥言論「荒謬」

岸田昨日在首相官邸表示，日本以建立一個包容且認可多元的社會為目標，批評荒井的言論「完全背離政府方針，極為荒謬」，稱有意撤換荒井。岸田其後在福井縣宣布已撤換了荒井，由經濟產業省祕書課長伊藤禎接任。岸田上周三才在國會稱，同性婚姻對社會家庭結構構成潛在影響，認為是必須審慎探討的課題。

荒井曾任經濟產業省總審議官及商務情報政策局長等職務，隨着岸田內閣2021年10月上台，他便擔任首相秘書官。荒井工作包括公關宣傳、岸田文膽及應對傳媒等。除了荒井，岸田政府的總務政務官杉田水脈也曾因「男女平等絕無實現可能」、「歧視女性並不存在」、「LGBT沒生產力」等失言，去年12月遭撤換。

（法新社/中央社/共同社）