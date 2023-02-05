氣球或先進AI導航 專家料不易擊落

華盛頓智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）的偵察氣球專家威廉．金（William Kim）表示，雖然在蒙大拿州上空出現的中國氣球看來像普通的氣象氣球，但有明顯不同之處：它有一個相當巨大、顯眼的載重負荷，即一組靠太陽能板提供電力的電子設備，用於導引方向和蒐集資訊，且它似乎擁有美軍尚未投入使用的先進操控方向技術。威廉．金稱氣球可能運用了AI技術，只要辨讀周圍的空氣變化就可調整氣球高度，導引它想要前往的地方，當中也可能涉及來自與氣球總部的無線電通訊。

威廉．金表示，由於衛星愈來愈容易遭到來自地球和太空的攻擊，因此使用間諜氣球也有優勢，一是它不容易被雷達偵測到，「這不是反射物料，並非金屬，因此即使氣球膨脹至相當大，要偵測到它仍是問題」。另一優勢是間諜氣球能在監視目標的上空保持相對固定的位置，且可一次停留幾個月，而不像間諜衛星般必須在軌道上運行。

加國1998年花6天才擊落氣象氣球

威廉．金指出，要擊落這類氣球並非看上去般容易，因它相信使用了氦氣，不是只要射擊它就爆炸燃燒，若在氣球上打穿一個洞，它只會非常緩慢漏氣。他舉例稱，1998年加拿大空軍派F-18戰機嘗試擊落一個氣象氣球，「他們發射了1000發20毫米口徑子彈，但該氣球仍停留在空中6天才跌下來」。他表示，無法確定地對空導彈會否派上用場，因這些導彈的制導系統，是針對擊中快速移動的導彈和飛機而設。（法新社）