白宮盼布林肯訪華前低調處理 民眾發相被迫公開

上月28日已發現氣球闖境

彭博社昨引述多名華府官員透露，拜登政府早在1月28日已發現涉事氣球闖進美國空域，氣球其後一度離開，至上周二再度進入北愛達荷地區。氣球上周三飄至蒙大拿州後，總統拜登獲報告事件，並與國防官員商討對策。報道指拜登政府知道在面臨明年總統選舉，而共和黨或尋求進一步對華強硬，處理今次事件須格外謹慎。

同日，有蒙大拿州民眾拍得氣球的影像，翌日事件相繼經蒙大拿《比靈斯憲報》和國家主流傳媒報道，白宮經討論後，終於在上周四下午公開事件。

怕被指對華軟弱押後行程

美方官員及前情報人員其後私下否定北京回應稱氣球是民用氣象飛艇的說法，並花了數小時討論應否取消布林肯訪華之行，最後決定押後，以傳達美方無意挑起事端信號。惟背後因素在於官員們相信布林肯目前與中方討論並不會取得多大成果，反而會為共和黨提供政府對華軟弱的口實，不值冒國內政治風險在現時訪華。

美國政治新聞網站Politico則引述多名前華府官員認為，氣球事件能為布林肯未來訪華提供有利談判地位。

美國和平研究所（USIP）中國項目高級顧問成斌認為，氣球事件未必帶軍事目的，相信是中方作出挑釁，以測試美國的政治反應。共和黨籍參議院軍事委員會成員朗茲（Mike Rounds）前天向霍士新聞表示，氣球有機會是用來測試美國的應對能力。

（彭博社/路透社）