美斥氣球侵主權違國際法 京強調「意外」 美國防部：飄浮路徑曾變 明顯可操控

布林肯：情况許可後再準備訪華

美國國務院表示，布林肯在與王毅的通話中，指知悉中方聲明對氣球誤入美國表示遺憾，但形容事件是「不負責任行為」，顯然違反美國主權和國際法，損害到其訪華目的。鑑於事件仍在發展中，布林肯認為目前並不適合訪問北京。他又指美方仍致力對華外交接觸，並維持溝通渠道開放，他將在情况容許後再次準備訪華。

中國外交部網站刊登的雙方通電話新聞稿則顯示，王毅向美方強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，「我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情况，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

新華社前晚刊登中國外交部發言人聲明，可見中方將事件定義為「中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空」的意外情况，強調該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研，「受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線」。到布林肯宣布押後訪華後，中國外交部昨晨再刊登回應聲明，保留「意外」表述，但新增「中國一貫嚴格遵守國際法」的說法，又指摘「美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑」。聲明結尾更指「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。中方上月17日回應外媒披露布林肯訪華計劃時稱，中方對此「歡迎」，「中美雙方正就有關具體安排保持溝通」。

飄至堪薩斯州 周六或出海

對於中方的「意外論」，美國國防部發言人賴德上周五在記者會上反駁稱，涉事氣球「具可操控性」，移動路徑曾經改變，目前正在美國中部上空約1.83萬米，預料未來數日仍會在美國境內。《紐約時報》引述一名國防部官員表示，前天中午氣球已往東飄至堪薩斯州，時而盤旋，時而以時速112公里移動。堪薩斯州和密蘇里州當天都收到目擊氣球的報告。美國有線新聞網絡（CNN）則引述官員稱，氣球有可能在周六出海進入大西洋。

賴德又表示，有報告指另有一枚氣球出現在拉丁美洲，但未交代它在哪國上空。CNN引述華府官員稱，未有迹象顯示該氣球正移往美國。

BBC氣象預報員西蒙．金（Simon King）分析，過去數日中國和北美之間北太平洋上空9000至1.2萬米的西風時速達240公里以上，並無異常，涉事氣球確有機會經阿拉斯加和加拿大飄入美國蒙大拿州。惟他指大部分氣象氣球在升至3萬多米後數小時，便會卸載收集數據的工具並被吹走，稱像今次氣球般逗留高空多日並不尋常。

有華府官員指，美國在夏威夷附近上空也曾發現疑似中國「間諜氣球」。台灣中央社昨引述中央氣象局局長鄭明典指，同類氣球在台北（前年9月和去年3月）和日本宮城縣（2020年6月）的上空被發現過。

內地官媒《環球時報》前總編胡錫進上周五在微博反問氣球「是中國的又如何？」，指「西風不講政治，飛艇又非無人機，被颳到哪都不奇怪」。他聲言中國不用靠氣球搜集美國情報，揶揄美國人反應提防已和美國衛星同樣厲害的中國監察衛星。

（綜合報道）