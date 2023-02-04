烏歐峰會召開 澤連斯基望加快入歐

形容入歐「應得」 歐盟官員：終點仍遠

澤連斯基之前一日表示，他相信烏克蘭「應得（deserve）在今年內展開加入歐盟的談判」，他強調烏克蘭正在抗俄戰場上捍衛歐洲價值觀，又稱與歐盟進一步整合將激勵烏克蘭人，給予他們「動力」對抗俄軍。自戰爭爆發後第四度訪烏的馮德萊恩周四跟澤連斯基會面後在記者會表示，歐盟會進一步加深對烏克蘭的支持和合作，又指將在海牙設立法庭處理對烏侵略罪行的檢控。

談增烏軍備經濟援助 加緊對俄制裁

歐盟官員預告，這次會議的討論議題將包括增加對烏武器、金錢和能源的援助，以及改善烏克蘭產品在歐盟市場的准入、加強對俄制裁和就俄羅斯戰爭罪行提出檢控等。惟在入歐問題上，他們則指要「管控期望」，一名歐盟官員向路透社坦言烏克蘭距離目標仍遠，「有些人或想揣測會否去到終局，但簡單真相是我們還沒去到那裏」。

在去年2月24日俄軍侵烏後不久，烏克蘭即提出申請加入歐盟，並在6月被歐盟列為候選國。然而，積習已久的貪腐問題是烏克蘭入歐的一大障礙，歐盟要求烏克蘭建立反貪方面的可信成效紀錄，基輔過去兩周連串進行反貪大動作，革除和拘捕多名新舊高官，被視為對這要求的回應。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）