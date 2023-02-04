俄將侵烏與抗德納粹並論 普京:不會僅出動裝甲車 西方傳媒:暗示核武

斯大林格勒（Stalingrad）戰役是二戰歐洲戰場的最關鍵轉折點，納粹德軍1942年7月起嘗試攻佔當時名為斯大林格勒的伏爾加格勒（Volgograd），但最終在蘇聯紅軍負隅頑抗下遭遇二戰爆發以來最重大的戰略挫敗，此後江河日下並最終戰敗。這場戰役令當地淪為廢墟，過百萬軍民喪生。

紀念二戰勝德轉折點 斯大林格勒戰役80周年

今年是斯大林格勒戰役勝利80周年，普京前日到當地出席紀念儀式，獻花並發表演說。普京將俄方宣稱為「特別軍事行動」的侵烏戰爭，跟二戰時抵抗納粹德國的「偉大的衛國戰爭」相提並論，再次宣稱俄羅斯受到新納粹威脅。他說：「不幸地我們看到現代形式表現的納粹主義意識形態，再次威脅我們國家安全。我們再一次不得不擊退西方集團的侵略。這令人難以置信卻是事實：我們再次受到畫上十字架的德國豹型坦克威脅。」普京政府近年致力以宣揚俄方版本的二戰歷史推動政治議程。

普京又表示，俄方不會派坦克到西方國家的邊境，但有其他應對方法，並不會僅出動裝甲車，「所有人都應該明白」。其說法被西方傳媒解讀為暗示可能動用核武。

被俄方以「去納粹化」名義入侵的烏克蘭，國防部其後在Twitter反駁稱：「俄羅斯的納粹精神繼承人正抹殺地球上的烏克蘭城市……對他們而言，斯大林格勒應作為他們無法避免會失敗的提醒。所有侵略者都以同樣的方式終結。」

烏批「納粹繼承人」 德宣布援烏坦克加碼

德國上月底終宣布對烏供應「豹2」型主戰坦克後，《南德意志報》昨報道，政府批准向烏國提供庫存的同類較舊型號的「豹1」主戰坦克，只要完成維修即可隨時付運；另有軍事企業尋求修復數十輛「豹1」坦克待烏方求購。報道又指德國高官正跟卡塔爾外交部商討，購回多哈買入以保護世界盃賽場的15輛「獵豹」（Gepard）防空炮車。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）