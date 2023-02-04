美眾院外交委主席擬4月訪台 麥卡錫回應：未有計劃

麥卡錫周四在記者會上再度被問及訪台時表示，他目前沒有安排前往台灣的行程。至於是否擔心若他前往台北訪問可能會使區域軍事活動進一步升高時，麥卡錫重申說：「讓我們說清楚，中國永遠不能告訴我哪裏可以去，哪裏不能去」。

日外相：憂中俄軍事合作活絡

麥考爾強調，任何經選舉產生的國會議員都有權利「出訪任何國家的選舉產生官員」，批評北京在去年時任眾院議長佩洛西訪台後的軍事升級回應是「非常不恰當、侵略性、具敵意和挑釁性」。對於布林肯即將展開的北京之行，麥考爾坦言「非常懷疑」，質疑類似外交會談難以改變中國國家主席習近平的政策。

另一方面，中國外長秦剛和日本外相林芳正周四通電話約50分鐘，林芳正昨在記者會上重申日本對中國在東海、日本周邊跟俄羅斯合作的軍事活動愈趨活躍，又對南海、香港和新疆議題深表關切，以及強調台海和平穩定的重要性。

英澳重申台海穩定重要性

英國和澳洲周四完成外長與防長的「2+2」會談後發表聲明，除了重申台海和平穩定的重要性，還新增「反對單方面改變台海現狀，並將致力加深跟台灣在各領域關係」的表述。英澳同時宣布全新的「經濟安全對話」，以克服印太地區愈來愈多的挑戰，確保全球供應鏈多樣化，以及處理敵意國家的「經濟脅迫」風險。

（美國之音/路透社/共同社/Politico/中央社）