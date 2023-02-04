訪華行早惹鷹派質疑 間諜氣球催化反對聲

早在布林肯訪華消息傳出不久，包括魯比奧和格雷厄姆等重量級人物的14名共和黨參議員，周二（1月31日）就聯合致函布林肯和即將訪華的財長耶倫，質疑此行「只會淪為（中共的）文宣戰勝利」，對美國及盟友「不會帶來實質好處」。共和黨籍眾議院外交事務委員會主席麥考爾翌日接受美國之音中文網訪問時，也坦言對布林肯此行「非常懷疑」，質疑類似外交會談難以改變中國國家主席習近平的政策。

促布林肯訪問時向華攤牌

到中國「間諜氣球」爭議曝光後，共和黨的對華鷹派更加群起攻之。眾議院議長麥卡錫周四在Twitter譴責「中國漠視美國主權的破壞穩定舉動必須獲處理」，促請拜登不要「保持沉默」。霍士新聞報道，眾院外委會的共和黨人原先施壓，敦促布林肯在訪華時攤牌，例如麥考爾表示布林肯屆時須告訴習近平及其政府，對方的軍事冒險「不會再受容忍」。

民主黨人發聲「必須反制」

民主黨人也有加入發聲，在眾議院新設立的美國與中共戰略競爭特別委員會，共和黨籍主席加拉格爾與民主黨籍最資深議員（相當於副主席）克里希納穆爾蒂發表聯合聲明，質疑「間諜氣球」事件反映「中共近期友好姿態並不代表政府上的實質改變」，而且顯示中共威脅來到美國本土，「我們必須反制」。

（綜合報道）