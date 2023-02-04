美斥華放間諜氣球 布林肯押後訪問 京否認指控 稱民用科研飛艇意外飛入美境內

指飛經核導彈基地

一度擬用F-22戰機擊落

美國廣播公司（ABC）和彭博社分別引述官員消息，指布林肯將推遲原訂明日展開的訪華行程。ABC指布林肯不想取消訪華，但同時不希望氣球事件成為與中方討論的壟斷議題。彭博社則引述兩名消息人士報道，華府官員認為布林肯若現時訪華，將「傳達錯誤信息」。

多間美媒周四稱，在蒙大拿州比靈斯（Billings）上空發現的間諜氣球體積有如3輛巴士，當初由一架民航客機於周三發現。《紐約時報》引述華府官員稱，氣球過去數天從中國經阿留申群島進入加拿大西北部，至周三抵達蒙大拿州上空盤旋。五角大樓官員相信氣球來自中國，並說對評估「充滿信心」，又稱周三派遣至少兩架F-22戰機到蒙大拿追蹤氣球動向，準備一旦白宮下令便將之擊落。美國政府一名高級官員說，拜登聽取簡報並詢問他的顧問有哪些軍事選項。五角大樓建議不要擊落該氣球，因為碎片可能傷害地面平民。

加稱共同追蹤氣球

未提中國越領空

美國國防部發言人賴德周四發聲明指，氣球當時在遠高於商業航空交通的高度飛行，且沒有對地面民眾構成軍事和物理威脅，又表示過去數年曾數次偵測到同類氣球活動，而今次美國政府發現氣球後，已即時行動防止敏感資訊被採集。位於蒙大拿州的馬姆斯特羅空軍基地部署有150枚「民兵3」型洲際核彈道導彈。加拿大國防部與軍方周四晚亦發表聯合聲明，表示正與美方共同追蹤氣球動向，防止情報外泄，但未有提及中國，亦沒指明氣球曾否飛越加拿大上空。

中國外交部發言人毛寧昨日較早時表示，事實真相澄清之前，猜測及炒作無助於妥善解決問題，又強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。外交部官網到晚上發表發言人貼文，承認一架用於氣象等科研用途的中國民用無人飛艇，「受西風帶影響、且自身控制能力有限而嚴重偏離航線，誤闖美國領空」，對事件表示遺憾。文章稱，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」（FDD）中國項目副總監辛格爾頓（Craig Singleton）形容今次事件在布林肯訪華前數天發生，時間上「令人感到奇怪」。

金融時報：習本打算見布

英國《金融時報》昨日引述消息人士報道，本來布林肯將可獲國家主席習近平會面，成為近6年來首名獲中國領導人接見的美國國務卿。美國前總統小布殊的白宮亞洲事務高級顧問懷爾德（Dennis Wilder）稱，若習近平決定與布林肯會面，將是習近平近期釋出連串尋求改善中美關係的信號的其中之一。他說：「習主席結束災難性的『清零』政策後，顯然正在發動魅力攻勢。」

（綜合報道）