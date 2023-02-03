澳洲新版5元鈔不印英君主肖像

澳洲儲備銀行（央行）表示，5元新鈔的設計會諮詢原住民，將花數年時間設計及印製，鈔票另一面將繼續印有澳洲國會的圖案。將來新設計5元鈔開始使用後，舊有5元澳鈔仍是法定貨幣可續用。央行稱，有關新鈔設計的決定獲得總理阿爾巴內塞所屬的工黨政府支持；阿爾巴內塞支持澳洲採行共和制。

澳洲目前為君主立憲制國家，1992年7月英女王登基40周年時，其肖像首次出現在5澳元紙幣上。伊利沙伯二世去年9月駕崩後，澳洲當局已表示，5元澳鈔的肖像不會自動改為英王查理斯三世，這意味所有澳洲鈔票將不會留有英國君主肖像。

英女王去年9月去世，一些澳洲原住民曾示威，譴責過去英國殖民統治的暴行，要求廢除君主制。央行今次決定，也獲得推動共和制組織支持，澳洲共和運動主席福斯特（Craig Foster）說：「認為一名未經人民選舉的國王應該出現在我們的貨幣上，以取代原住民領袖、長者及傑出的澳洲人，這種想法在這個要說真話、和解及最終走向文化與知識獨立的時代，已不再適當。」

（法新社/路透社）