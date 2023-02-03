巴西擬鑿沉有毒航母 恐致環境災難

售往土耳其解體 遭拒泊港淪「船球」

這艘排水量逾3.2萬噸、長約265米的航母在1963至2000年以「福煦」號（Foch）之名服役於法國海軍，後來轉售予巴西並改名「聖保羅」號（Sao Paulo），到2017年退役。巴西在2021年將航母售予土耳其一間船廠將之解體，但去年8月從里約熱內盧海軍基地出發往土耳其途中被後者拒絕入境，稱巴西無法證明船上不含石棉。20世紀很多船舶建造時都有使用這種致癌物。

「聖保羅」號其後折返，但巴西亦不想再收留它，航母其後一直在巴西海岸漂流，直至上月20日巴西海軍宣布會將它拖到公海，因該老舊航母船體受損，可能會在巴西海岸擱淺或沉沒，威脅其他船舶及沿海野生動物安全。巴西傳媒上周六引述軍方消息報道，海軍計劃周三用炸藥炸沉「聖保羅」號。環境部長席爾瓦（Marina Silva）曾要求海軍勿鑿沉航母，檢察官周二入稟阻撓海軍鑿沉航母計劃，但周三被聯邦法官駁回，稱海軍已衡量環境影響及其他因素。

巴西海軍周三表示，基於航母漂浮狀况不斷惡化及必然會失控沉沒，別無選擇下只能在巴西專屬經濟區內離岸350公里一處水深5000米的安全水域把航母鑿沉。

外界關注鑿沉航母對環起生態的影響，美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）海洋垃圾項目主任華萊士（Nancy Wallace）說：「只要有船舶留在海上，首要考慮的是有毒化學物。」環保組織巴塞爾行動網（BAN）稱，除了石棉，「聖保羅」號上的電線、油漆和燃料亦含有數百噸計其他有毒物質，估計有約300噸在1970年代常用於電線的高度致癌物多氯聯苯（PCBs）。

BAN指出，遺棄航母在海洋或違反旨在禁用或限制生產持久性有機污染物的多項國際公約。BAN執行董事帕克特（Jim Puckett）呼籲巴西總統盧拉介入事件，指出海軍應將航母拖回海軍基地修復船體，並批出回收合約予歐洲造船廠，讓後者拆船前安全地清除石棉。

（時代/路透社）