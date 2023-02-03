菲增4美軍基地 京促勿遭裹挾利用 華府接連加強印太軍事部署 應對中國惹反彈

美國國防部長奧斯汀昨在馬尼拉與菲律賓國防部長加爾韋斯會面。雙方在會後記者會上宣布，在2014年美菲《強化防衛合作協議》（EDCA）框架下，新增4個可供美軍使用的軍事基地。五角大樓在新聞稿說，新措施將使美國能更快為菲律賓應對人道和氣候相關的災難提供支持，並應對其他共同面對的挑戰。

小馬可斯接見美防長

雙方未有指明新增基地位置。菲國軍方將領先前表示，美方希望能使用位於距台灣最近的呂宋島北端基地，以及靠近南沙群島爭議海域的巴拉望島。外界廣泛報道，新增地點大多位於呂宋島（見圖）。

奧斯汀周四也與菲總統小馬可斯會晤。小馬可斯未直接提及中國，但形容「局勢非常複雜，只能在伙伴和盟友協助下我們方能應付」，又說美菲伙伴關係非常重要，菲律賓的未來以至亞太地區事務都需美國參與。

昨有數十人趁奧斯汀到訪，在軍方總部外抗議美國維持在菲軍事部署。他們高喊反美口號，又呼籲廢止EDCA。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應美菲最新協議時指出，中方一貫認為，國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。美方出於一己私利，抱零和思維不斷在本地區加強軍事部署，是在加劇地區局勢緊張，危害地區和平穩定。地區國家應當對此保持警惕，避免被美裹挾利用。

在EDCA框架下，美軍目前可使用5個菲律賓軍事基地，當中兩個位於呂宋，但皆位於呂宋中部而非北部。美軍可在指定基地輪派軍隊、預置與儲備武器裝備，一方面用於美軍參與美菲聯合軍事演習、幫助菲律賓反恐和提供人道援助，另一方面用於美國在地區的軍事行動，包括提供補給和其他後勤支援。

呂宋基地利應對台灣變局

中國大陸武力攻台風險讓整個區域日益不安。日本、韓國、菲律賓、澳洲、泰國5個美國在亞太的盟國中，菲律賓地理位置與台灣最近，最北端呂宋距台僅約320公里。美國官員表示，若發生台灣遭遇攻擊，取得菲律賓最北端島嶼進出權限在抗衡中國上至關重要。

中國是菲律賓最大貿易伙伴，美國則是菲國長期盟友，因此菲國避免在中美之間選邊站，但去年6月就任總統的小馬可斯不諱言中國的威脅與日俱增。《華盛頓郵報》周一報道，若台海爆發軍事衝突，菲律賓是難民最有可能尋求庇護的地方。小馬可斯認為，若台海、美中爆發軍事衝突，菲律賓將處於戰爭最前線。他表示：「每當美中緊張局勢加劇，我們都只能作為旁觀者，但若美中真的爆發戰爭，我們將遭受重大損失。」

（路透社/華盛頓郵報）