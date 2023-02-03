烏：俄動員50萬兵 稱2‧24周年猛攻

列兹尼科夫接受法國傳媒BFM訪問時表示，俄羅斯已集結數以萬計部隊，可能「嘗試做些什麼」以紀念侵烏一年，「不能低估我們的敵人。俄官方宣布招募30萬人，但當我們看到集結在邊境的軍人時，評估人數高出更多」。他所指的是去年9月俄羅斯宣布動員30多萬士兵，但他認為實際動員進攻的兵力接近50萬人。列兹尼科夫估計，俄軍可能從近周激戰的烏克蘭東部及南部發動進攻，但烏軍指揮官會在俄軍發動進攻前，先尋求穩定前線，為反攻做準備。他相信2023年將是烏克蘭取得軍事勝利的一年，強調烏克蘭部隊「不會失去他們最近幾個月取得的主動權」。

烏軍去年11月收復南部城市赫爾松後，戰事近月陷入僵持局面，除俄軍及僱傭兵上月聲稱攻佔烏東小鎮蘇勒答爾外，俄烏雙方都沒有在奪取土地上取得重大進展。各界一直認為俄羅斯將會展開春季攻勢，烏克蘭也會發動反攻。華盛頓智庫「戰爭研究所」最近表示，莫斯科可能會試圖「採取決斷行動」，在烏東「大舉進攻」。

此外，烏克蘭繼續向西方尋求武器和軍備，到訪法國的列兹尼科夫周三簽署合約，獲法國提供GM-200型防空雷達系統，他說該系統將大大增加烏軍偵測空中目標的能力，包括彈道導彈及各種無人機。

（BBC/衛報）

（俄軍侵烏）