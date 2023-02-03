迎烏歐峰會 基輔高調反貪清門戶 總統顧問：助掃入歐盟障礙 知名富豪前內政部長受查

寡頭涉挪用資金避稅86億

周三被查的包括曾支持澤連斯基競選的寡頭科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）。他曾擁有的能源公司涉挪用資金及避稅逾400億格里夫納（約86億港元）資金。另外兩人分別是一名前內政部長，以及一名基輔稅務調查署理主管。

烏克蘭國家安全局（SBU）表示，周三在全國多地展開數十宗搜查行動，包括搜查科洛莫伊斯基其中一間位於東南城市第聶伯羅的寓所。科洛莫伊斯基是烏克蘭知名富豪之一，2014年曾出任第聶伯羅彼得羅夫斯克州長，當年資助烏東抗俄而被奉為「國家英雄」。他旗下的電視台播出令澤連斯基成名的喜劇《人民公僕》。美國指控科洛莫伊斯基旗下一間銀行涉不當財務行為，於2021年把他列入制裁名單，靠反貪承諾上台的澤連斯基亦同時開始疏遠他。

另一方面，烏克蘭前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）則因2018年任內購買法國「空中巴士」直升機的合約問題，遭搜查多處住所。他事後稱當局沒有搜出任何東西，強調相關政府間合約皆經批准。第三名寓所遭搜的是一名未有被公開名字的基輔稅務調查女主管，她被指「濫用職權」為個人及公司篡改稅單。當局在她一處住所發現不符其職位薪金的大額現金，以及名貴衣物和首飾，虛報資產總額約1092萬港元。整個國家關稅及稅務領導層亦遭解僱，部分國防部高級官員收到被視作貪腐案疑犯的通知。反貪搜查亦涵蓋煤炭能源及建築業等官員及業者。

澤連斯基：有必要改變制度

澤連斯基周三在晚間演說中強調有必要改變制度，以「確保人們不會濫權」，指肅清國防部和烏軍的過程「尤為重要」。歐美傳媒分析認為，在歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩等歐洲官員周五將到基輔出席烏歐峰會，商討烏克蘭反腐進程前，基輔高調行動展示決心，是希望釋除西方對烏克蘭未符資格加入歐盟的疑慮。馮德萊恩周四已率先抵達基輔，說此行旨在展示歐盟繼續堅定站在烏克蘭一方，並進一步加深支援和合作。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周三接受傳媒訪問，批評有人犧牲公眾利益致富，強調對俄戰爭要求烏克蘭有更高透明度。他形容近日連串反貪措施是「清理門戶」的一部分，雖並不直接事關烏歐峰會，但是為回應西方部分人士對援烏的質疑，並把握這機會解決入歐問題。他相信澤連斯基坦承貪腐情况的態度能爭取信任，並指打貪成果「將陸續有來」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）