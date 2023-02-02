緬甸政變後兩年 民眾靜默罷工擺空城

軍方空襲頻密 反對派指460平民死

緬甸過去兩年反對派與軍方的武裝衝突未見停止，軍方近月更加強空襲反抗勢力的地區，造成不少無辜平民喪命。人權監察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）周二發表報告指出，2022年7月至12月中，緬甸共發生135宗「空戰事件」，每宗都超過一次空襲，且自去年9月起，空襲次數一直增加，更擊中學校、醫療設施和宗教場所。反對派組成的平行政府「全國團結政府」（NUG）上月發聲明稱，自政變以來，軍方空襲造成460名無辜平民死亡，大部分為兒童。軍政府反駁，指有關行動是打擊恐怖分子活動及軍事目標。

新選舉規定嚴 分析料延長衝突

軍政府實施的緊急狀態1月底到期，當局昨批准延長6個月。根據憲法，當局必須不遲於8月舉行選舉。不過軍政府周二稱，國家尚未復常。軍政府上周五宣布嚴格的新選舉規定，參加選舉的政黨在登記後90日內必須擁有至少10萬名黨員（此前為1000名），且有相當於4.55萬美元（約35.5萬港元）的資金，並須存入國營銀行。這些嚴格要求可能讓軍方對手退出競選。

美國國務卿布林肯周二在緬甸政變兩年之際發表聲明，稱緬甸即將的選舉「不具包容性也不具代表性，且幾乎肯定會引發更大流血事件」。 聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）周二表示，軍方舉辦的選舉將「加劇暴力，延長衝突，恢復民主和穩定變得更難」。

美國、加拿大、澳洲及英國周二宣布對緬甸實施新一輪制裁，其中美國會制裁緬甸聯邦選舉委員會、礦業公司和能源官員。人權觀察組織批評制裁力度並不足夠。

（路透社/法新社/衛報）