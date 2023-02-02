伊朗跳舞情侶囚10年 被控危害國安鼓吹腐敗等罪

被判囚的21歲女子哈基基（Astiazh Haqiqi）及她的22歲未婚夫艾哈邁迪（Amir Mohammad Ahmadi）早前分別上載跳舞短片到其Instagram（Ig）帳號，片中可見兩人在德黑蘭的阿薩迪塔（Azadi Tower，又名自由紀念塔）附近起舞。兩人的IG帳號共有近200萬追隨者。

逾200萬追隨者 上載Ig後被捕

BBC昨天引述消息報道，指兩人的片段並未有跟去年9月持續至今的反政府「頭巾示威」扯上關係，但他們上載影片後被當局拘捕。除了被判鼓吹腐敗、賣淫、串謀危害國家安全及宣傳反對政權罪成入獄10年半外，兩人亦被禁止使用社交平台及離國兩年。

去年9月庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）涉違頭巾令被捕，拘留期間猝死，觸發伊朗持續多時的反政府示威，造成數百人死亡，千計民眾被捕。伊朗當局重判多名參與者。

國際特赦：被捕者遭雞姦毆打

伊朗當局為鎮壓異見而重懲被捕者，去年12月至上月已處決最少4人。英國《衛報》周一引述「國際特赦」組織表示，有3名被判死的伊朗年輕男子曾遭到虐待。其中19歲男子穆罕默迪法德（Mehdi Mohammadifard）被獄警雞姦及毆打重傷留院，31歲的魯希（Javad Rouhi）及18歲的塔卡達斯坦（Arshia Takdastan）亦遭毆打，前者更遭人用冰敷睾丸虐待。

國際特赦組織中東和北非區域副主任艾塔哈威（Diana Eltahawy）指有理由認為伊朗革命衛隊及檢察人員要就性侵及其他酷刑負責，稱當局須撤銷3人因和平示威而受的指控、定罪及判決，並應下令調查，以在公平審訊中把要為酷刑負責的人繩之以法。

（BBC/衛報）