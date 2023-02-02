伊朗跳舞情侶囚10年 被控危害國安鼓吹腐敗等罪

【明報專訊】伊朗一對網紅情侶早前上載一段在首都德黑蘭街上跳舞的影片到社交平台後被捕，英國廣播公司（BBC）報道，兩人被控鼓吹腐敗、賣淫、串謀危害國家安全及宣傳反對政權等罪，各被判囚10年半。
被判囚的21歲女子哈基基（Astiazh Haqiqi）及她的22歲未婚夫艾哈邁迪（Amir Mohammad Ahmadi）早前分別上載跳舞短片到其Instagram（Ig）帳號，片中可見兩人在德黑蘭的阿薩迪塔（Azadi Tower，又名自由紀念塔）附近起舞。兩人的IG帳號共有近200萬追隨者。
逾200萬追隨者 上載Ig後被捕
BBC昨天引述消息報道，指兩人的片段並未有跟去年9月持續至今的反政府「頭巾示威」扯上關係，但他們上載影片後被當局拘捕。除了被判鼓吹腐敗、賣淫、串謀危害國家安全及宣傳反對政權罪成入獄10年半外，兩人亦被禁止使用社交平台及離國兩年。
去年9月庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）涉違頭巾令被捕，拘留期間猝死，觸發伊朗持續多時的反政府示威，造成數百人死亡，千計民眾被捕。伊朗當局重判多名參與者。
國際特赦：被捕者遭雞姦毆打
伊朗當局為鎮壓異見而重懲被捕者，去年12月至上月已處決最少4人。英國《衛報》周一引述「國際特赦」組織表示，有3名被判死的伊朗年輕男子曾遭到虐待。其中19歲男子穆罕默迪法德（Mehdi Mohammadifard）被獄警雞姦及毆打重傷留院，31歲的魯希（Javad Rouhi）及18歲的塔卡達斯坦（Arshia Takdastan）亦遭毆打，前者更遭人用冰敷睾丸虐待。
國際特赦組織中東和北非區域副主任艾塔哈威（Diana Eltahawy）指有理由認為伊朗革命衛隊及檢察人員要就性侵及其他酷刑負責，稱當局須撤銷3人因和平示威而受的指控、定罪及判決，並應下令調查，以在公平審訊中把要為酷刑負責的人繩之以法。