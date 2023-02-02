台藝人遊曼谷遭警勒索 泰首相令懲劣警

安于晴1月初在社交平台Instagram表示，她1月4日和朋友乘車經過中國駐泰國大使館附近時被警員截停，對方找各種理由指控他們一行人有罪，擾攘一個多小時後，他們才明白警員要錢，最後給了2.7萬泰銖離開。曼谷警方上月26日稱，當日警員截查安于晴一行人的車時發現有人持有當地屬違禁品的電子煙，強調沒有警員索錢。

不過，泰國傳媒周一引述消息報道，當日在臨檢站的警員已承認曾收錢，因為安于晴被發現有電子煙，警方要求付錢換取不被調查。曼谷警方隨後表示，目前調查所知的和傳媒報道的一致，但仍在調查涉案金額及誰收了錢。安于晴周二講述事件始末時否認當天有電子煙，指有警員將電子煙放到她手上並拍照。

改口認有收錢 7涉案警調職

《曼谷郵報》昨引述巴育稱，任何涉及警員向遊客勒索錢財的問題必須解決，且要嚴懲違法警員，不容這問題破壞整個警隊的聲譽。

（綜合報道）