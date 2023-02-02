英50萬人罷工10年最多 工會料30萬教師參與

英格蘭威爾斯逾八成學校須停課

英國教育界最大工會「全國教育工會」（NEU）的英格蘭和威爾斯教師，上月中通過為爭取加薪而在本月1日、下月15日和16日大罷工，倫敦等個別地區在2月、3月其他4個日子選一天再罷工。路透社引述多個工會消息報道，指昨天或有30萬教師參與罷工；NEU則估計有20萬教師參與。英國《每日郵報》周二指或有多達700萬學生會受教師罷工影響。

NEU的聯合秘書長布思泰德（Mary Bousted）估計英格蘭和威爾斯會有85%學校昨天要全面或部分停課。布思泰德向路透社稱，其工會的教師認為只能罷工，別無選擇，因工資下降意味很多人離開這行業，令留在這行業的人工作更辛苦。NEU另一名領袖考特尼（Kevin Courtney）此前亦向《獨立報》稱這將會是1986年以來最大規模的教師罷工。

教育大臣不讓步 稱加薪恐推高通脹

代表來自逾120個政府部門、約10萬名參與罷工的公務員的公共和商業服務工會（PCS）秘書長塞爾沃特卡（Mark Serwotka）向路透社稱，若政府不設法回應訴求，隨着愈來愈多工會加入，將會看到更多像周三這樣的日子。不過教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）稱政府不會讓步，指屈服予大幅加薪只會推高通脹。

英國通脹率超過10%，達40年來新高，觸發近月公私營機構多個行業僱員罷工，要求改善待遇應對生活成本上升問題。周三除了多個行業僱員參與罷工，亦有反對政府立法限制個別行業罷工的集會。下星期亦會有護士、救護車人員等醫護人員罷工，有消防員工會本周一亦通過舉行罷工。

（路透社/獨立報/每日郵報）