美軍援烏156億 包括供遠程火箭炮

美國官員稱，今次的軍援中有17.25億美元（135億港元）來自「烏克蘭安全援助計劃」（USAI）的資金，將用來購買波音公司製造、射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）。雖然美方早前駁回了提供射程297公里「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）的烏克蘭要求，但GLSDB也擁有頗遠射程，可供烏軍持續反擊擾亂俄軍後方。GLSDB由波音與SAAB AB合製，由全球衛星定位系統制導。飛機在任何天氣環境中投擲後，它能滑翔逾100公里，摧毁直徑小於1米的目標，可用於攻擊裝甲車等。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨（2月1日）表示，西方供烏任何遠程武器都不會改變俄羅斯在烏克蘭的軍事目標或戰况。俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）昨指摘北約進一步向烏克蘭提供先進武器，令衝突擴大。

人權組織促查烏軍射違禁地雷

此外，人權觀察（HRW）組織周二表示，有證據顯示烏克蘭軍在俄軍佔領的烏東地區，利用Uragan火箭炮發射「數以千計」的違禁PFM地雷，違反聯合國的《關於禁止使用、儲存、生產和轉讓殺傷人員地雷及銷毁此種地雷的國際公約》，釀近50平民受傷，包括足踝、小腿被炸，敦促烏克蘭當局馬上調查。

（路透社/華盛頓郵報）