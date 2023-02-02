美俄互斥毁約 限核武架構近崩潰 美指俄拒實地稽查 俄警告責任全在華府

美國國務院周二首次向國會匯報，表示美國已就俄羅斯拒絕稽查、拒與美方官員商討引起疑惑的事宜，指摘俄方違反New START。國務院另向傳媒發聲明表示，俄羅斯的拒絕「阻礙了美國行使條約下的重要權利，威脅到可望實施的美俄核武控制」。

美俄唯一裁軍條約 互查彈頭數

New START是美俄迄今唯一保留的裁軍條約（見另稿），訂明雙方要將洲際導彈部署數量限於700枚之內、核彈頭削減至不超過1550枚等，兩方各可每年18次實地核查對方裁減情况，雙方亦可就戰略安全會商。礙於新冠疫情，實地調查活動自2020年3月暫停。美方於去年8月要求重啟核實，可是因應俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢，俄方拒絕要求。俄方稱暫停稽查合作，乃因美方為烏克蘭戰事對俄人員實施了旅遊限制，兩國之間既無定期航班，美國盟友又向俄國飛機關閉了領空。美國國務院發言人周二表示，無人阻撓俄方人員按條約赴美實地核查。

俄羅斯隨後又無限期推遲原定於去年11月29日在埃及開羅展開的談判，指摘美國「惡毒、存敵意」。

俄羅斯國際文傳通訊社、塔斯社昨天報道，俄駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）解釋俄方做法時表示，「軍備控制不能獨立於地緣政治現實之外」，他指莫斯科一再向美國政府表明，導致條約出現停擺境况，是「西方對俄國發動混合戰的直接結果」，局勢惡化的責任全在美方。克里姆林宮發言人佩斯科夫周三則表示，這條條約維持下去十分重要，但美國已「摧毀」了限武和安全界的法律框架。

美國共和黨今年1月控制眾議院後，要求國務卿布林肯於1月31日前匯報俄羅斯有否違反該條約。眾議院軍事委員會主席羅杰斯（Mike Rogers）等一批關注國防政策的共和黨議員，批評拜登在2021年「天真地」延長了New START，認為不能相信俄羅斯遵守國際協議，呼籲拜登指示國防部預早準備俄方可能部署超過條約規定上限的彈頭。

俄官料條約期滿不再續

俄羅斯新聞社周一（1月30日）報道，俄副外長里亞布科夫表示因為美國試圖在烏克蘭問題上「戰略打敗」俄羅斯，New START「頗有可能」在2026年2月屆滿後不再繼續。要是New START終結或失效，將是1970年代以來美俄首次沒有條約限制核武數量，兩國也再無法稽查對方的儲備。專家指條約失效恐助長新一輪軍備競賽。

（彭博社/路透社/AXIOS/塔斯社）