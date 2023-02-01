紅會報告批全球未汲新冠教訓 警告氣候危機下爆多重災難 倡檢討政策增撥款

IFRC周一發表《2022年世界災難報告》（World Disasters Report 2022）和《人人都重要報告》（Everyone Counts Report）。報告通過面對新冠疫情3年的公共衛生緊急應對得失和挑戰結合數據，指出雖然新冠病毒造成的死亡人數甚於史上任何一次地震、旱災或颶風，但是各國對今後可能爆發的新疫情，「全都依然危險地毫無準備」。

該會秘書長喬帕甘（Jagan Chapagain）說：「下一場大流行可能為期不遠。假如新冠病毒的經驗都加快不了我們未雨綢繆的步伐，什麼能夠呢？走過了這慘痛的3年而依然疏於準備，罪無可恕。」

促各國訂定國際衛生新條約

報告指出，本世紀與氣候相關的災難增加，疾病爆發一浪接一浪，新冠只是其一，待出事後才應對的能力是有限的，因此各國應準備應付「多重」而非「單一」災難。報告主張各國應該於年底前檢討立法，確保配合疫症大流行的預防計劃，並在明年或之前修訂和訂定國際衛生新條約，促使地方社區防備措施獲得更多經費和支持。在2025年或之前，各國每年應增撥國內生產總值（GDP）的1%作國內衛生經費，全球衛生經費每年應增加最少150億美元（1170億港元）。

倡全球每年增1200億衛生經費

IFRC指出「建立信任、公平、地方行動網絡」對於日後應對危機至關重要。有關方面要使人民相信安全信息，願遵守公共衛生措施和接受接種疫苗，解決不公平醫療與社會經濟脆弱問題，利用社區開展拯救生命工作，開發廉宜易存儲和管理的應對疫情物資。報告指出，若信任薄弱，公共衛生會變得政治化和個人化，削弱控疫行動。

（路透社/法新社/IFRC）

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