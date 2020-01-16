NGO報告：中俄貿易助抵消西方制裁影響

總部設在美國首都華盛頓的「自由俄羅斯基金」（Free Russia Foundation）根據所取得去年3至9月的4000萬份俄羅斯海關紀錄發表報告，指美、英和歐盟等大幅減少與俄貿易之際，中國大陸是俄羅斯最重要的貿易伙伴，這段期間兩國貿易額較前一年同期增加約270億美元（約2100億港元），至990億美元（約7700億港元）。

烏戰首7月 中俄貿易額增2100億

其間，俄羅斯對中國產品依賴加深，這段期間入口貨有36%來自中國大陸，較對上一年同期大增15個百分點。報告特別提到，俄羅斯進口對俄烏戰事十分重要的產品，包括半導體、微型晶片，去年入口量增加了34%，大部分來自中國大陸。報告又特別提到中國大陸在這段期間出口總值330萬美元（約2570萬港元）的無人機到俄羅斯，到去年11和12月，俄羅斯仍繼續入口來自中國大陸、香港、阿聯酋和新加坡的無人機。

出口方面，雖然歐美多國大幅減少入口俄羅斯產品，但中國大陸加強購買俄能源，令俄出口中國大陸產品金額增幅超越了對主要西方經濟體的金額跌幅，而出口到土耳其、意大利和印度的金額亦大增。報告指出，俄羅斯改與這些國家加強貿易，突顯了西方制裁的漏洞和限制。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）