拜登表明拒供烏戰機 法荷波稱不排除

拜登周一在白宮被記者問及會否供烏F-16戰機，他回答：「不。」前一天，德總理朔爾茨重申不會供烏戰機，強調北約不與俄羅斯開戰，不能讓局勢升級。不過，法總統馬克龍周一與荷蘭首相呂特會談後表示，不會排除供烏戰機，強調「原則上沒有什麼被排除」。但在作出任何決定前，馬克龍制定了一系列條件，包括烏克蘭須先提出有關要求、任何武器都不會導致局勢升級，且不會用來攻擊俄領土，純粹只是協助抵抗入侵，以及任何武器交付都不得削弱法國武裝部隊的能力。

荷蘭政壇近來已討論供烏F-16戰機的想法，呂特周一說：「沒任何禁忌，但這將是一大步。這不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求。」波蘭總理莫拉維茨基周一也表示，不會排除供烏F-16戰機的可能，但他說任何這類武器移交都將在與北約國家「充分協調」下實行。

法澳修補關係 聯手供烏炮彈

隨着烏軍彈藥大量消耗，法國和澳洲周一宣布聯手為烏克蘭生產155毫米口徑炮彈，同時展現兩國設法修補關係。法國防長勒克努與外長科隆納在巴黎會晤澳洲防長馬爾斯及外長黃英賢後，勒克努在聯合記者會上公布兩國合作製造數以千枚計155毫米口徑炮彈，希望今年首季開始交付。4人強調，澳法已經走出2021年的潛艇風波。澳洲當時突然撕毁委託法國海軍集團製造柴油動力潛艇的合約，轉而向美英購買核動力潛艇，觸怒巴黎。

此外，俄副外長里亞布科夫周一會見新任美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy）。俄外交部其後發聲明，稱里亞布科夫向對方指出華府的對抗政策適得其反，「帶來嚴重負面後果」。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）