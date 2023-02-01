小馬可斯：中美「兩象相爭」 菲如「被踩草地」

【明報專訊】菲律賓總統小馬可斯去年6月就任以來，致力修補在杜特爾特時代陷窘的對美關係，同年9月即出訪美國，但他同時希望保持對華務實友好，上月初到訪北京。然而，中美關係惡化和台海危機升溫，考驗小馬可斯政府的平衡功力。小馬可斯較早前接受《金融時報》專訪時坦言，基於地理上的距離，一旦台海爆發軍事衝突，菲律賓恐難置身事外。他形容，在中美「兩象相爭」下，菲律賓只是「（易被兩象踐踏到的）草地」，故需要「非常謹慎」。
中美角力台海風險下 菲難找「中間立場」
上月出席達沃斯世界經濟論壇期間，小馬可斯接受《金融時報》首席外交評論員拉赫曼（Gideon Rachman）專訪，談到台灣問題時，坦言這對菲律賓來說是「非常、非常令人憂慮」，畢竟台灣南部大城市高雄跟他的政治根據地、呂宋島北部的北伊羅戈省只有40分鐘航程距離，「因此如果（台海）發生衝突，將無可避免會以某種方式被捲入」。
小馬可斯坦言，在中美角力以至台海衝突風險的諸多不確定性下，菲律賓並不容易去決斷如何找到恰當的中間立場（middle ground）。他引用非洲諺語指「兩象相爭下，唯有草地輸」，「我們是那片草地，他們（中美）就是那兩頭象，所以我們需要非常、非常謹慎」。
談到去年美國眾議院時任議長佩洛西訪台，小馬可斯認為事件並非令情况惡化，而是令某種以往限於心照不宣的權宜妥協（modus vivendi）浮面，「美國人會做他們想要做的事，中國人會做他們想要做的事。我們調整，我們會盡量去管控（局勢）」。