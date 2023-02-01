小馬可斯：中美「兩象相爭」 菲如「被踩草地」

中美角力台海風險下 菲難找「中間立場」

上月出席達沃斯世界經濟論壇期間，小馬可斯接受《金融時報》首席外交評論員拉赫曼（Gideon Rachman）專訪，談到台灣問題時，坦言這對菲律賓來說是「非常、非常令人憂慮」，畢竟台灣南部大城市高雄跟他的政治根據地、呂宋島北部的北伊羅戈省只有40分鐘航程距離，「因此如果（台海）發生衝突，將無可避免會以某種方式被捲入」。

小馬可斯坦言，在中美角力以至台海衝突風險的諸多不確定性下，菲律賓並不容易去決斷如何找到恰當的中間立場（middle ground）。他引用非洲諺語指「兩象相爭下，唯有草地輸」，「我們是那片草地，他們（中美）就是那兩頭象，所以我們需要非常、非常謹慎」。

談到去年美國眾議院時任議長佩洛西訪台，小馬可斯認為事件並非令情况惡化，而是令某種以往限於心照不宣的權宜妥協（modus vivendi）浮面，「美國人會做他們想要做的事，中國人會做他們想要做的事。我們調整，我們會盡量去管控（局勢）」。

（金融時報）