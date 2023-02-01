美媒：美增菲國基地 應對中國 與馬尼拉將達協議 最快美防長本周訪菲公布

《華郵》報道指出，菲律賓這次向美軍開放的基地，可能包括北部呂宋島兩個軍事基地。分析認為，這可在台灣或南海發生衝突時成為美軍行動的戰略據點，也有助促進兩國合作迅速應對連串安全問題，包括天災及氣候相關事件。

華府擴亞太戰略足迹 防台海南海局勢生變

WSJ則引述美國官員稱，其中兩個基地可能位於呂宋島和西南部的巴拉望省（Palawan），但目前不清楚另外兩個基地的位置和將涉及多少美軍。這些官員說，作為回報，美國提出向菲律賓提供包括無人機在內的軍事援助，以便菲軍能夠監測南海情况。

WSJ報道，美國官員表示，為確保與菲律賓達成協議，已經作出數月努力，指菲律賓與中國的複雜關係加大了難度。即使在近日，國防部官員也表示，美菲仍有細節要理順。根據《華郵》報道，預期最快美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周在馬尼拉會晤菲律賓國防部長及總統小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）時會有宣布。奧斯汀訪菲前先到韓國訪問。

美國與菲律賓2014年簽訂「加強防衛合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建軍事設施。2016年兩國宣布，菲國根據EDCA向美軍開放4個空軍基地和一個陸軍基地。

一名美國官員說，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與菲律賓國安顧問阿諾（Eduardo Año）近期曾討論開放更多軍事基地，作為白宮強化與印太地區盟友合作的一部分。

菲官稱與美合作不針對特定國家

中國是菲律賓的最大貿易伙伴，而美國是菲律賓的長期安全盟友，這使得菲律賓政府不願選邊站隊（見另稿）。不過，小馬可斯去年6月就任以來，加強與美國的軍事合作。美國副總統賀錦麗去年11月訪問菲律賓巴拉望省，是美國迄今到訪當地的最高級官員。巴拉望毗鄰是中國、菲律賓等多國都提出主權聲索的南沙群島。菲律賓國防部亦於去年11月宣布，美國將斥資6650萬美元（約5.2億港元），在菲律賓3個地點修建或完善軍事設施，以應對當前的安全挑戰。

菲律賓一名國防官員向《華郵》說，擴大與美方軍事合作「有助於我國防衛態勢」，但強調菲律賓強化安全措施「並不針對任何特定國家」。這名官員說，小馬可斯「意識到當前區域發生的變化，以及菲律賓確有必要採取行動」。他還說，小馬可斯一直密切關注台灣海峽和西菲律賓海（菲方對近菲南海海域的官方稱呼）的事態發展。

（華盛頓郵報/華爾街日報）