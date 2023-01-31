美警暴案 影片揭警13分鐘向受害者下71指令

《紐時》周日（29日）報道，經過仔細檢視片段，發現警員向總部匯報正式拘捕29歲青年尼科爾斯（Tyre Nichols）之前的13分鐘，分別在截停尼科爾斯的車外，以及在他奔逃至母親寓所附近而遭警員毒打的街頭，幾名警員先後多次同時發出互相矛盾、受害人不可能實行的指令，例如他們捉住尼科爾斯雙手時，卻要他伸手出來；又或在尼科爾斯已趴在地上時，仍叫他趴下；警員控制住尼科爾斯的身體時，命令他調整位置。結果在4個關鍵時刻，尼科爾斯因未能順應警員的要求，遭到警員的「報復」攻擊，包括當面噴射胡椒噴霧、拳打臉部、揮警棍擊打等。

代表尼科爾斯家屬的人權律師克倫普（Ben Crump）周日呼籲國會通過《弗洛伊德公正執法法案》（George Floyd Justice in Policing Act）改革警隊。該法案因應2020年5月明尼蘇達黑人弗洛伊德被警員跪頸致命而提出，旨在禁止執法人員使用過激手段及加強對相關不當行為問責，2021年獲眾議院通過，惟在參議院被攔下。

下周國情咨文 死者父母獲邀見證

尼科爾斯的父母獲邀下周二（7日）到國會山莊，見證總統拜登發表國情咨文。雖然暫未知拜登屆時會否談到警暴對策，但他上周四就尼科爾斯案發聲明，敦促國會將《弗洛伊德公正執法法案》送到他的辦公桌上，否則他將簽發行政命令，包括收緊警員使用武力標準、加強州和地方層面問責的措施等。

（路透社/紐約時報）