歐盟擬列革命衛隊恐怖組織 官員警告伊朗核談判無望「復活」

4名知情官員向《金融時報》表示，法國和德國在上周外長會議上，支持探討將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。歐盟的法律部門未來3周將為27成員國草擬一份有關該措施合法性的意見書。一名法國官員表示，法國希望將伊朗革命衛隊一些地區分支列為恐怖組織，而非整支部隊。德國外交部稱，將革命衛隊定性為恐怖組織「不僅存在政治障礙，也有很高的法律障礙」。英國目前也正研究類似做法。

法德的立場很重要，因這兩國連同英國、俄羅斯和中國均是2015年伊朗核協議的簽署國。該協議嚴格限制德黑蘭的核活動，以換取西方解除許多制裁，但時任美國總統特朗普於2018年單方面退出協議，又於2019年將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。伊朗其後擴大其核計劃，目前正提煉接近武器級別的濃縮鈾。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在法德英政府支持下，作為美國和伊朗之間間接談判的主要調解人，以挽救瀕臨死亡的伊朗核協議。不過，核談判自去年9月以來停擺，那時伊朗國內又出現頭巾示威浪潮。隨着西方愈來愈不滿伊朗向俄售武及鎮壓示威者，博雷利承認這兩個問題影響歐盟對伊朗政策。他警告，若歐盟將革命衛隊定性為恐怖組織，核談判前景將破裂。

伊朗革命衛隊於1979年伊斯蘭革命後成立，規模達12萬人。駐德黑蘭的西方外交官表示，伊朗幾十年前在歐洲殺害異見者，或近年將異見者誘到鄰國並移交給伊朗處罰，這些舉動都可被用作反對伊朗革命衛隊的法律理據。

伊朗軍工廠遭無人機襲擊

此外，伊朗中部城市伊斯法罕一間國防部軍工廠上周六（28日）遭3架無人機襲擊，路透社周日引述美國官員稱，幕後黑手似乎是以色列。以色列知名記者拉維德（Barak Ravid）昨在Twitter引述知情人士指該設施與伊朗導彈計劃有關，形容今次攻擊「精準及成功」。

（金融時報/華爾街日報）