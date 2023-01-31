歐盟擬列革命衛隊恐怖組織 官員警告伊朗核談判無望「復活」

【明報專訊】《金融時報》（FT）昨（30日）報道，歐盟正研究將伊朗革命衛隊列為恐怖組織的法律選項，以回應德黑蘭政府向俄羅斯提供無人機攻擊烏克蘭及暴力鎮壓國內「頭巾示威」。報道指政府將另一國家軍隊定性為恐怖組織是極不尋常之舉，做法反映西方對伊朗立場進一步強硬。有歐盟高官直言，這一重大政策轉變將可能令旨在和平遏制伊朗核發展的伊朗核協議復活無望。
4名知情官員向《金融時報》表示，法國和德國在上周外長會議上，支持探討將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。歐盟的法律部門未來3周將為27成員國草擬一份有關該措施合法性的意見書。一名法國官員表示，法國希望將伊朗革命衛隊一些地區分支列為恐怖組織，而非整支部隊。德國外交部稱，將革命衛隊定性為恐怖組織「不僅存在政治障礙，也有很高的法律障礙」。英國目前也正研究類似做法。
法德的立場很重要，因這兩國連同英國、俄羅斯和中國均是2015年伊朗核協議的簽署國。該協議嚴格限制德黑蘭的核活動，以換取西方解除許多制裁，但時任美國總統特朗普於2018年單方面退出協議，又於2019年將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。伊朗其後擴大其核計劃，目前正提煉接近武器級別的濃縮鈾。
歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在法德英政府支持下，作為美國和伊朗之間間接談判的主要調解人，以挽救瀕臨死亡的伊朗核協議。不過，核談判自去年9月以來停擺，那時伊朗國內又出現頭巾示威浪潮。隨着西方愈來愈不滿伊朗向俄售武及鎮壓示威者，博雷利承認這兩個問題影響歐盟對伊朗政策。他警告，若歐盟將革命衛隊定性為恐怖組織，核談判前景將破裂。
伊朗革命衛隊於1979年伊斯蘭革命後成立，規模達12萬人。駐德黑蘭的西方外交官表示，伊朗幾十年前在歐洲殺害異見者，或近年將異見者誘到鄰國並移交給伊朗處罰，這些舉動都可被用作反對伊朗革命衛隊的法律理據。
伊朗軍工廠遭無人機襲擊
此外，伊朗中部城市伊斯法罕一間國防部軍工廠上周六（28日）遭3架無人機襲擊，路透社周日引述美國官員稱，幕後黑手似乎是以色列。以色列知名記者拉維德（Barak Ravid）昨在Twitter引述知情人士指該設施與伊朗導彈計劃有關，形容今次攻擊「精準及成功」。