捷克候任總統與蔡英文通話 盼見面

北京促捷恪守「一中」原則

帕維爾於香港時間周一近晚上11時在Twitter表示已與台灣總統蔡英文通電話，「我感謝她的道賀，並肯定台灣與捷克共享自由、民主、人權的價值觀。我們同意加強伙伴關係。我還表示希望在不久將來有機會與之當面見面」。

台灣總統府發言人林聿禪與之差不多時間表示，蔡英文與帕維爾按公開的預定時間周一傍晚6時通話，交談了近15分鐘，外交部長吳釗燮也有參與對話。林聿禪透露，蔡英文在電話中提到跟帕維爾是英國倫敦大學校友（蔡英文在倫敦政經學院博士畢業，帕維爾在倫敦國王學院碩士畢業，兩校都是倫敦大學體系成員），她又表示願與捷克在半導體設計、尖端科技人材培育、全球供應鏈重組等方面加強合作。而對方稱台灣是「可信賴的伙伴」。

帕維爾在2012至2015年出任捷克參謀長聯席會議主席，2015至2018年出任北約軍事委員會主席，其外交立場上非常親西方，主張對中、俄強硬。他上周六（28日）當選捷克總統，將於3月正式就任。

帕維爾過去受訪曾表明支持捷克與台灣建立關係，說「一中」政策應該以「兩制」原則輔之，跟台灣有特定關係等同跟「另一種制度」的關係，本身無錯，且「與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益」。

（路透社/法新社/中央社/德國之聲）