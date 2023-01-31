俄反戰少女被控詆譭軍隊、撐恐怖主義 面臨監禁

克里夫佐娃就讀於阿爾漢格爾斯克市的北方極地聯邦大學（Northern （Arctic） Federal University），因在俄羅斯社交網站VK學生聊天室轉發批評俄烏戰爭文章，被控詆譭俄軍。俄羅斯當局亦就克里夫佐娃在Instagram一則有關去年10月克里米亞大橋爆炸批評俄軍侵烏的帖文，將她列入恐怖分子名單。

母稱女兒曾遭警闖住所威嚇

克里夫佐娃的母親納塔利婭（Natalya Krivtsova）稱，去年12月26日警方闖入女兒跟其丈夫的住所，強迫他們趴在地上，並拿着大錘威嚇二人，又向其女兒稱這是俄國傭兵組織瓦格納集團對她的「問候」。納塔利婭稱，女兒看過有囚犯被大錘毆斃的片段而大感害怕，認為政府想利用女兒被捕一事警告民眾。

克里夫佐娃現於母親在北德文斯克市（Severodvinsk）的住所軟禁，禁止上網及使用其他通訊設備，並要戴上電子腳鐐。克里夫佐娃的代表律師稱她正就詆譭俄軍及支持恐怖主義分別面臨3年及7年判囚，現希望當局輕判如罰款。這次並非克里夫佐娃首次與當局起衝突，去年5月已因散播詆譭俄軍海報被控敗壞俄軍名聲。

俄羅斯侵烏後打壓國內反戰聲音，獨立人權監察組織OVD-Info表示，俄羅斯去年就在網上「支持恐怖主義」的言論，提出最少61宗起訴，現有26宗被判刑。

（CNN/中央社）

（俄軍侵烏）