北約高層倡重整軍備 準備直接抗俄 軍委會主席警告勿入侵成員國 提「戰時經濟」支援軍工

在葡國電視台RTP上周六（28日）的訪問中，鮑爾表示由於俄總統普京的戰略目標超出烏克蘭，可能擴展至鄰國，北約正專注於重整軍備。他又指北約準備好與俄羅斯直接對抗，但只會在俄羅斯越過「紅線」，入侵其中一個北約國家時才會採取行動。

鮑爾稱北約應做好更多準備，因俄羅斯現擁有軍事主動權，他說：「你的對手擁有更先進武器，這不是對手的事，那是你的問題。」訪問中鮑爾亦提出採取「和平時期的戰時經濟」，稱北約國家把民用工業生產導向軍事目標非常重要，但承認採取這措施期間的過程將很艱辛。

俄考慮不與美續簽削戰略武器條約

北約國家最近都宣布進一步軍援烏克蘭，美國準備提供價值37.5億美元（約292億港元）軍援，包括50輛布雷德利戰車，德國等國亦宣布向烏國提供德製「豹2」型主戰坦克。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一（30日）表示北約漸趨涉足俄烏戰爭，但對烏供武不會改變事件進程，又指進一步對烏供應西方武器，只會加劇衝突。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨日指美國正面臨與俄羅斯就烏克蘭問題直接對抗的風險。

里亞布科夫在俄羅斯新聞社（RIA）周一的訪問中，被問及恢復根據美俄之間簽署的雙邊裁減戰略武器條約——《新削減戰略武器條約》（New START）——的設施核查工作問題時，指條約旨在加強基於「互信」和安全原則的戰略關係，惟美國以積極遏制方式解決所謂的「俄羅斯問題」，用最粗暴和憤世嫉俗方式違反了這些規定。他表示這代表他們「處於美國和北約跟俄羅斯直接衝突的邊緣」，可能性之一是New START在2026年到期後不再跟美國續約。

北約秘書長籲韓增對烏軍援

另一方面，正展開亞洲外訪、周一身處韓國的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當日在首爾呼籲韓國增加對烏國軍援。他說：「若我們不希望獨裁和暴政獲勝，那麼他們（烏克蘭人）就需要武器，這就是現實。」至於日前宣布向烏提供「豹2」主戰坦克的德國，總理朔爾茨在德國《每日鏡報》周日刊登的訪問重申不會對烏提供戰機。

評論：北約直接介入 「三戰」風險增

俄軍侵烏戰事將於2月24日滿一周年，戰事如何走向備受關注。中國軍事評論員宋忠平周日向《環球時報》表示，他認為俄羅斯不會等候烏軍全面裝備北約提供的武器，因此會在未來局勢變得更加艱辛前發動新一輪重大攻勢，盡量擴大優勢和勝利，而只要北約直接介入，局勢就會變成北約與俄羅斯對抗，歐洲爆發第三次世界大戰的可能性將會很大。

（Newsweek/路透社/法新社/Al Mayadeen/TASS/環球時報）

（俄軍侵烏）