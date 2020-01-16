烏爭取長程導彈支援 點名美製ATACMS

澤連斯基前天在晚間演講說：「烏克蘭需要長程導彈……以令佔領者（指俄軍）沒有機會在遠離前線的位置部署導彈發射器來破壞烏克蘭城市。」他點名提及射程達297公里、美方迄今拒絕提供的ATACMS導彈。

美媒：國防部推動供烏F-16

總統辦公室主任顧問波多利亞克同日表示，烏軍如想大幅削弱俄軍目前在前線的主要武裝力量，則需要能摧毁其彈藥庫的長程導彈。他表示烏方與西方盟友就供應較遠程導彈和軍機的談判「正迅速推進」，但未有交代詳情。

Politico上周六引述3名知情者透露，美國國防部內對供烏戰鬥機的聲音正在加強，包括不反對供應F-16戰機，但仍未作最終決定。報道引述多名西方官員認為，F-16作為第四代戰機，其性能對俄軍第五代戰機威脅不大，以此援烏並無升級局勢的意味。烏克蘭空軍發言人前天否認正尋求西方盟友提供24架美製F-16戰鬥機，指所供機種仍在商討。

俄指烏海馬斯襲醫院14死

俄羅斯指控烏軍上周六以美援高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯），蓄意轟炸俄佔盧甘斯克州新艾達爾一間醫院，導致病人和醫護人員14死24傷。聲明形容事件「無疑是嚴重戰爭罪行」，截稿前烏方未回應。

（路透社/彭博社/Politico）

（俄軍侵烏）