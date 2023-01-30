美警暴案5被告所屬 孟菲斯警方解散「蠍子部隊」

29歲的尼科爾斯（Tyre Nichols）1月7日晚被指鹵莽駕駛，警員截停後將他強扯落車拳打腳踢，更以電槍和警棍攻擊，導致他留醫3日後傷重死亡。事件引起公憤，尤其是上周五晚警方公開街頭閉路電視和涉案警員隨身攝錄機片段後。前日下午孟菲斯有民眾在市政府前冒着冷雨示威，要求改革警隊，高叫「還尼科爾斯公道」等。

孟菲斯警察局在示威期間宣布，經局長當天與死者家人、社區領袖和其他警官傾談後，決定永久遣散涉案5警隸屬、簡稱「蠍子」的「打擊街頭罪案回復社區安寧」反罪案部隊。示威者聞訊表示歡迎。

前年成立打擊幫派罪案 被指缺監管易濫武

毆打尼科爾斯而被開除並控以二級謀殺等罪名的5名黑人警員，全隸屬「蠍子」部隊。該約50人部隊2021年10月成立，重點打擊汽車盜竊、幫派罪案等，手段之一是在罪案黑點部署更多警力。隊員穿黑色連帽衫和黑色戰術背心，前後印有「POLICE」字樣，駕駛附有「SCORPION」印章的深色Dodge Charger房車，亦有隊員穿便裝及駕駛無任何標誌的汽車。他們會分組巡邏，不時通過截查汽車尋找暴力罪犯、毒品或武器。

「蠍子」部隊建立之初確發揮成效，但尼科爾斯案發生後，外界關注部隊所受監管不足，其所用手段亦增加發生暴力事件風險。在非裔佔人口逾六成的孟菲斯，一些社運人士早就批評該部隊所針對的活動，助長組內警員的偏見和暴力行為。另有批評質疑這類精銳部隊容易採取濫用武力策略。

（法新社/路透社/CBS/BBC/CNN）