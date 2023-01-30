親華澤曼卸任後 中捷關係恐劇變

儘管具體外交政策實權並非由總統掌握，但昔日曾任眾議院議長和總理的澤曼2013年就任總統以來，極力推動對華經濟外交，配合北京的「一帶一路」倡議，還在布拉格舉辦中國投資論壇。其時一大關鍵人物是擔任澤曼顧問的時任中國華信能源（CEFC）董事長葉簡明，他透過公司在捷克的廣泛投資增加了北京的影響力，但他2018年傳出涉貪受查後，中捷關係漸見變調。

涉貪華信能源前董事長曾任總統顧問

時任捷克參議院議長柯佳洛原定2020年訪台，但在出發前猝死，更因生前曾會見時任中國駐捷大使張建敏，觸發政治風波。其繼任者維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）宣布延續訪台承諾，最終同年8月成行。

到一年多前以公民黨和海盜黨為首的聯合政府上台後，捷克對北京的立場更見強硬。澤曼曾試圖阻止對華鷹派的利帕夫斯基（Jan Lipavský）出任外長不果，又被揭發曾向駐華大使佟福德（Vladimír Tomšík）施壓「全力支持」2022年北京冬奧，利帕夫斯基駁斥稱，外交事務是由總理領導的政府負責，敦促佟福德慎言，又指政府「打算調整對華關係」。

（綜合報道）