捷克總統當選人稱會致電蔡英文 先聯絡澤連斯基料將訪烏 帕維爾對中俄態度迥異現任

61歲的帕維爾（Petr Pavel）今屆以獨立身分首次參選，獲現屆中右翼政府支持，終以58.3%得票，擊敗得票41.7%的巴比什（Andrej Babiš），前日投票率亦達新高的70.2%。他獲悉勝選後表示「真理、尊嚴、尊重和謙卑等價值觀勝出」。

親西方前北約高官 外交立場接近現屆政府

帕維爾在2012至2015年出任捷克參謀長聯席會議主席，2015至2018年出任北約軍事委員會主席。相較於澤曼（Miloš Zeman）尋求推動與俄羅斯（至少在侵烏前）及中國大陸建立緊密關係，帕維爾外交上非常親西方，主張對中、俄強硬，並繼續軍援烏克蘭對抗入侵的俄軍，立場與現屆政府接近。

帕維爾昨日接受捷克傳媒訪問時確認，他在當地時間同日下午會跟澤連斯基和蔡英文通電話，是其當選後首兩通對外聯繫的電話會談。捷媒分析，此舉反映總統府的對外政策立場將有明顯轉變。

帕維爾表示會跟澤連斯基討論今春訪烏，預料前天有到布拉格同場慶賀他勝選的斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Čaputová）屆時會同行。澤連斯基昨在Twitter確認已跟帕維爾通電話，親自恭賀對方勝選，並就他與捷克人民對烏克蘭的堅定支持表示感謝，並已邀請他訪烏。

視北京安全威脅 貿易潛力未至要外交讓步

直至截稿，帕維爾和蔡英文仍未官方確認已通電話。蔡英文較早前先在社交平台對帕維爾當選「表達誠摯祝賀」，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主伙伴關係。

綜觀以往表態，帕維爾視北京為安全威脅，曾表示中國大陸在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，須小心發展雙邊關係。他指捷克與中國大陸確有貿易發展機會，但貿易額不多，潛力沒大到要為此調整對外關係原則，包括限制與台灣合作。

在捷克政治體制中，總理掌握行政實權，總統主要是禮節性職位，但仍有一定程度人事任命權。

（法新社/路透社/中央社/expats.cz）