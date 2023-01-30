韓「孤獨死」4年升四成 揭中年缺安全網 前年逾3300宗 五六旬男性總數逾半

去年7月，首爾永登浦區一個套房單位發現一名年逾60歲的男死者。記者事後進入該單位，發現幾十張借貸宣傳單張疊在一隅，藥袋四散，雪櫃空無一物，卻遺留着生前以杯麵等即食品為主食的痕迹。死者的遺物整理師去年9月接受韓媒訪問，表示業內人士出動次數對比5年前增加了一兩成，死者大多是中年或以上的獨居男性。

「孤獨死」一詞源自日本，指無甚親友或少有跟親友聯繫的獨居者因疾病、自殺、意外和飢餓等悄然離世，死後一段時間才被發現，韓國、香港、台灣等地都有類似現象。

男死者年均增10% 女5.6%

韓國以往也有個別「孤獨死」的研究，但大多在民間或地方政府層面，數據也不詳盡。韓國保健福祉部上月14日就「孤獨死」發表歷來首份提供詳盡數據的全國官方統計報告。

最新報告涵蓋韓國在2017至2021年間的全國「孤獨死」個案，發現孤獨死雖然僅佔全韓每年死亡人口總數約1%，但從具體數字看，卻由2017年的2412宗，急升至4年後（2021年）的3378宗，升約四成。其中男性個案約為女性的4至5倍，年均增幅（10%）也明顯高於女性（5.6%）。以年齡層來計，50至69歲的中老年人顯著偏高，以2021年計，這年齡層的男性便佔總數的52%。

工作活躍度減 卻「未夠秤」領長者福利

死因方面，二三十歲青年孤獨死主因是自殺，而50歲或以上者有八成是疾病，最常見是糖尿病、高血壓、癌症、酒精中毒和消化系統疾病等。

報告揭示的「孤獨死」個案年齡和性別分佈，反映韓國社會的一些現實問題。

首先是韓國社會保障制度的缺陷。韓國年滿65歲的長者可獲基本養老金等多種福利，並按經濟條件獲當局給予基本生活補助等保障和社會服務。然而，對比50歲以下者經濟活動仍普遍活躍，50至64歲者處境相對尷尬，既要邁向退休，又未達領長者福利的要求。

不婚、生育減致獨居增 新冠礙社會聯繫

其次是韓國社會文化造成的影響。韓國不婚人口持續上升，已婚者又生育不多，加上鰥寡、離婚或子女長大後搬出等因素，當地中年獨居現象益見普遍。過去3年的新冠疫情帶來社交距離限制和遙距工作等防疫措施，進一步減少獨居者跟社會的聯繫。

負責分析報告的官方智庫韓國保健社會研究院指出，孤獨死增加主因是獨居者增加，以2021年為例，韓國每3戶便有一戶是1人生活，當中又以礙於客觀條件而「非自願獨居」者特別高危。這類人通常居於天台屋或（半）地下室，處於失業或打散工的狀態，其生活和居住條件往往差過多人家庭。

孤獨死中年漢不擅健康管理及家事

男性孤獨死比例明顯高於女性，則可能關乎男主外女主內的社會文化。保健福祉部指出，孤獨死中年男性的特點是不擅於健康管理和家事勞動，倘加之失業、離婚等，生活滿意度急減。向有研究指出，孤獨會影響個人身心，增加抑鬱、健康變差以至死亡的風險。

（綜合報道）

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