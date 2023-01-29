中資靠離岸大手購英物業 英媒質疑圖控制供應鏈

離岸交易 掌地區物流命脈

《衛報》指中投公司透過盧森堡、曼島（英國王室屬地）等離岸保密司法管轄區（offshore secrecy jurisdictions）的公司在英國持有逾250項物業，主要涵蓋配送站、大型購物城和物流中心等，部分對地區基建至關重要，例如個別配送倉庫中心對英格蘭西南部、東南部和中部地區的食物和貨物流動甚為關鍵。土地註冊處紀錄顯示中投公司至少在英國物業投資了5.8億鎊（約56億港元），但鑑於部分紀錄不齊全，實際數字很可能遠高於此數。報道指中投公司投資英國物業早已為人所知，但規模和收購細節直至近期為止始終被隱藏，關鍵在於中投公司利用多間離岸公司進行交易。

對華立場鷹派的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）表示，中投公司有這麼多投資透過離岸公司「偽裝」（disguised）令人關切。他認為情况恍似英國最大晶片製造商「新港半導體」（Newport Wafer Fab）最初看來是被荷蘭企業收購，但後來才發現最終擁有權屬於中國企業——該宗收購最終被英國政府以國家安全為由叫停。

（衛報）