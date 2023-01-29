中資靠離岸大手購英物業 英媒質疑圖控制供應鏈

【明報專訊】英國《衛報》分析英國土地註冊處的最新紀錄，上周五（27日）起發表偵查報道，揭發國內保守黨金主或名人以至國外涉及政府的巨額資金如何透過離岸公司購入大批英國物業。其中中國重要央企「中國投資有限責任公司」（CIC，簡稱中投公司），被《衛報》質疑在英國的投資多與供應鏈相關，引起北京對英國供應鏈具有控制能力的疑問。
離岸交易 掌地區物流命脈
《衛報》指中投公司透過盧森堡、曼島（英國王室屬地）等離岸保密司法管轄區（offshore secrecy jurisdictions）的公司在英國持有逾250項物業，主要涵蓋配送站、大型購物城和物流中心等，部分對地區基建至關重要，例如個別配送倉庫中心對英格蘭西南部、東南部和中部地區的食物和貨物流動甚為關鍵。土地註冊處紀錄顯示中投公司至少在英國物業投資了5.8億鎊（約56億港元），但鑑於部分紀錄不齊全，實際數字很可能遠高於此數。報道指中投公司投資英國物業早已為人所知，但規模和收購細節直至近期為止始終被隱藏，關鍵在於中投公司利用多間離岸公司進行交易。
對華立場鷹派的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）表示，中投公司有這麼多投資透過離岸公司「偽裝」（disguised）令人關切。他認為情况恍似英國最大晶片製造商「新港半導體」（Newport Wafer Fab）最初看來是被荷蘭企業收購，但後來才發現最終擁有權屬於中國企業——該宗收購最終被英國政府以國家安全為由叫停。