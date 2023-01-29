耶路撒冷連環槍擊7死 巴人上街慶祝

血洗猶太教堂 槍手遭轟斃

以色列警方稱，猶太教堂槍擊案的槍手是居於東耶路撒冷的一名21歲巴人，上周五晚約8時15分（香港昨凌晨2時15分）到達那弗雅科夫區的猶太教堂外開槍，作案後乘車逃走，在追捕期間與警方駁火被擊斃。以警形容襲擊是「恐怖事件」，各國紛紛譴責。巴人組織哈馬斯和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ，簡稱傑哈德）未有承認責任，但均讚揚襲擊，加沙和西岸地區亦有巴人上街慶祝。以色列總理內塔尼亞胡和國安部長本格維爾前天視察現場，其間有群眾高叫「阿拉伯人去死」，包括極端民族主義政黨的內塔尼亞胡內閣周六稍後開會。

13歲巴人男童槍傷父子

到當地昨日早上約10時42分，耶路撒冷舊城區又發生槍擊案，兩名分別47歲和23歲的男子上身中槍重傷。警方指兩名傷者是父子，疑兇則是一名居於東耶路撒冷的13歲巴人男孩，「已被制服並有受傷」。

以軍上周四以搜刮傑哈德「恐怖分子」為名，突擊西岸傑寧一處巴人難民營，殺害包括一名老婦的9名巴人，被指是西岸近年最嚴重衝突。巴人武裝組織其後從加沙向以色列發射火箭，以軍則空襲報復。以軍表示，已加強西岸保安。以巴局勢近期持續惡化，截至上周五襲擊前，今年以來已有最少30名巴人被殺。（法新社/路透社）