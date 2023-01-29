瑞典焚《可蘭經》示威 涉俄極右代付許可金

與俄官媒有聯繫 稱不知情不撐俄

擁有瑞典和丹麥雙重國籍的男子帕盧丹（Rasmus Paludan）本月21日在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近焚燒《可蘭經》，觸發穆斯林世界巨大反彈，同時令土耳其新添理由阻撓瑞典加入北約。有此前科的帕盧丹向瑞典傳媒宣稱此舉是因為「一些瑞典人想要我去土耳其使館前面焚燒《可蘭經》」。瑞典傳媒其後揭發，帕盧丹向警方申請示威所需的320瑞典克朗（約243港元）許可金，是由曾在極右反伊斯蘭政黨瑞典民主黨出任黨職的傳媒人弗里克（Chang Frick）所代付。

弗里克曾經是俄羅斯官媒RT的供稿者，現為跟瑞典民主黨有聯繫傳媒的節目主持。他承認代付示威許可金，但是否認要求任何人焚燒《可蘭經》。他強調自己在2014年起已經不曾為RT工作，而自克里米亞被吞併後，已不再支持俄羅斯。他2019年接受《紐約時報》訪問談及新近訪俄之旅時，曾開玩笑稱俄羅斯總統普京是其老闆，但他隨即強調自己建立的傳媒跟克宮或瑞典民主黨無關。

頓涅茨克關鍵城鎮激戰

烏克蘭戰場方面，最新焦點落於頓涅茨克西南部城鎮武赫萊達爾（Vuhledar），俄烏兩軍上周五在此展開激戰，俄方宣稱佔據上風，但烏方否認。法新社指，俄方要達到全面佔領頓涅茨克州的目標，佔領該鎮是重要一環，烏方如要截斷俄軍通往克里米亞半島的「陸橋」，該鎮也是潛在進攻方向。

（衛報/法新社）

（俄軍侵烏）