黑人遭毆斃 美警暴片掀大示威 涉案5警拳打棍毆電擊 阻撓醫護

死者稱只想歸家 片段顯示沒襲警

案情指，孟菲斯一班警員於1月7日晚8時23分至9時03分之間，涉嫌以過分武力對待一名涉嫌鹵莽駕駛的29歲男子尼科爾斯（Tyre Nichols）。尼科爾斯在過程中曾向警員表示過只想歸家、「無幹過什麼」，其間他似乎除了逃跑和掙扎外，並無施襲威脅，卻被警員打到受傷至不能動彈和提出呼吸不順。案發現場至少有8名警員，無一攔阻勸止暴力，且在急救人員抵達後，涉嫌阻撓至少14分鐘才讓急救員護理和將他送院，但尼科爾斯留醫至1月10日不治。

孟菲斯警長斥可惡鹵莽違人道

死者母親韋爾斯（Row Vaughn Wells）上周五開記者會，稱其子渾身瘀傷，「頭腫似西瓜」，鼻樑呈S形，指摘案中警員過分使用武力，要求剔除警隊的害群之馬。孟菲斯警長戴維斯（Cerelyn Davis）日前也指斥部分警員行為「可惡、鹵莽、違反人道」。田納西州調查局宣布尼科爾斯因「警員使用武力事件」中受傷死亡。聯邦執法部門1月18日介入調查，5名黑人警員隨後被撤職，到上周四被控二級謀殺、襲擊、綁架和濫權等罪。

孟菲斯市警方上周五晚公開由案發現場閉路電視和3名警員身上攝錄機拍得的四段案發經過片段。片段未能顯示警員截停尼科爾斯的緣由，唯見警員暴行（見配稿）。警務專家向《紐約時報》表示，他們也認為涉案警員的行為「沒有正當理由」。從事訓練警員、處理警暴案的律師愛德華‧小林（Ed Obayashi）推測，警員可能因尼科爾斯不遵守指示而覺得被蔑視，控制不住情緒而作出報復。一個探討改善警務非牟利組織的總監韋克斯勒（Chuck Wexler）表示，案中受害人沒有構成跟警員所用武力對等的威脅，警員沒有按培訓要求與當事人清晰溝通和作出對等行動，也沒有警員試圖幫助受害人，是「過分使用暴力」、違背提供救助的職責。

拜登籲示威者「勿訴諸暴力破壞」

多座城市計劃於昨日至明日舉行示威和悼念活動，而在片段發表後，孟菲斯、死者出生地加州薩克拉門托，以及紐約市、波特蘭、洛杉磯、亞特蘭大、華盛頓等市即有示威抗議，有示威者呼叫「無公義、無和平」，「為泰爾（尼科爾斯的名字）討回公道」等。拜登在片段公開前，已經對反警暴示威可能衍生暴力、騷亂表示擔憂，呼籲民眾冷靜，在片段公開後，他再呼籲民眾「切勿訴諸暴力或破壞」。國家安全顧問舍伍德-蘭德爾（Liz Sherwood-Randall）等白宮官員，上周五晚為可能出現的示威情况，向洛杉磯、費城、芝加哥等十多座城市的市長簡述聯邦政府可以提供的援助。

2020年5月明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員跪頸致死，曾觸發「黑人的命也是命」（BLM）全美反警暴大示威，個別地方且生騷亂，造成人命傷亡。警務改革因而成為拜登競選的其一重要綱領。

（有線新聞網絡/NPR/紐約時報/衛報）