錄小行星掠過地球 NASA：紀錄以來最近

業餘天文學家發現 專家稱無威脅

美國太空總署科學家指出，「2023 BU」小行星圍繞太陽飛行的軌道與地球接近，公轉一圈需要359日，但其後受到地球引力影響改變了軌道。「2023 BU」由身處克里米亞的業餘天文學家鮑里索夫（Gennadiy Borisov）上周六（21日）發現，其後向天文學界發出警告，吸引其他專家加入觀測，最終確定「2023 BU」只會近距離掠過地球，不會構成威脅。最終「2023 BU」在周五早上8時27分在南美洲智利南部以西上空掠過，是有紀錄以來已知近地天體最接近地球的其中一次。

不過，這顆小行星估計直徑3.5至8.5米，若撞向地球，很可能會在大氣層解體，最多變成一個巨大火球。相比之下，2013年墜落俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的小行星長約20米，當時小行星在空中爆炸產生的衝擊波，震毀了地面建築的玻璃窗。

「2023 BU」近距離掠過地球引起小行星撞地球的關注，特別是它是在幾日前才被發現。天文學界相信已發現所有在地球軌道附近足以造成物種滅絕的12公里直徑大型小行星，但直徑150米、仍足以造成嚴重傷亡的小行星，則相信只發現到約四成。英國華威大學教授波拉科（Don Pollacco）指出，相信「2023 BU」之前掠過地球的次數數以千計，但到近期才被發現。他警告，仍有其他飛越地球軌道的小行星尚待發現。

（BBC/法新社/CNN）