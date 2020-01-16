荷企ASML擬禁晶片生產裝置售華 彭博社：日企將跟隨 路透社：美日荷聯禁或月底達成協議

消息指3國措施不會即時落實

彭博社引述知情人士報道，美、荷、日3國官員周四晚在華盛頓持續開會討論，最快當地時間周五就限制對中國公司出口半導體晶片和其製造設備的新規定達成協議。報道表示，荷蘭將擴大該國的歐洲最大半導體生產設備製造商艾斯摩爾（ASML）的出口限制，至少禁止其對華出口生產先進晶片所需的核心裝置「深紫外光（DUV）光刻機」，令中國無法建立高端晶片生產線，日本亦將對尼康（Nikon）施加同類限制。消息人士稱，3國暫未有計劃公布成果，新措施亦不會即時落實。

路透社引述消息人士稱，荷蘭和美國官員正在華盛頓商討，或會在本月底達成協議。

美國白宮國家安全委員會發言人拒絕評論事件。日本內閣官房副長官木原誠二周五在記者會上拒絕回應相關報道，僅表示將根據美國及其他國家的規管行動採取「適當步驟」。日本經濟產業大臣西村康稔同日表示，正與美國及其他國家討論出口管制，日方將按國內《外國貿易法》和國際合作執行任何措施，但拒絕交代詳情。

荷龍頭ASML促各國「謹慎以待」

美國拜登政府去年10月公布大規模限制對華出口晶片技術的措施。目前應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）3間美國企業，以及ASML和日本的東京威力科創（Tokyo Electron），是全球5大晶片製造設備公司，佔總市場份額約七成，因此若荷、日配合，美國的對華制裁將事半功倍。

不過，知情人士周三向彭博社表示，即使3國就晶片技術出口限制達成協議，荷蘭和日本的措施力度亦將不如美國強。ASML行政總裁溫寧克（Peter Wennink）日前才促請各國政府面對美中爆發晶片戰時「謹慎以待」。他周三接受彭博社專訪指，中國晶片公司須與全球對手競爭，如沒法從外國購買製造設備，他們將不惜時間自行研發，並最終會達成目標。

荷蘭政府2019年限制ASML對華出口最先進的極紫外光（EUV）光刻機，該公司去年對華出售較次級的DUV光刻機總值約21.6億歐元（184億港元），佔總營業額約14%。溫寧克預期ASML今年對華銷售額將與去年「大致相同」。東京威力科創的四分之一業績亦來自中國。

（彭博社/路透社/中央社/中通社）