印度禁播BBC莫迪紀錄片 警闖校拘學生

談及莫迪在2002年騷亂角色

涉事紀錄片分兩集，分別在上周二（17日）和本周二（24日）發布。第一集談及莫迪早期從政之路，提到一份從英國外交部取得的未公開報告，當中質疑莫迪2002年任古吉拉特邦首席部長時未有盡力阻止騷亂，莫迪一直否認。當年騷亂，印度教徒和穆斯林爆發持續兩個月的暴力衝突，造成逾1000人喪生，大部分為穆斯林。

紀錄片沒在印度正式發布。尼赫魯大學（JNU）有學生周二晚計劃在校園內公開播放，惟學生指校方中斷電力和互聯網以阻止播片。國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia university）學生周三準備播放影片前，數十名身穿防暴裝備警員進入校園並扣押13名學生。校方指摘學生「製造街頭騷動」，放映會亦未經批准。

（BBC/路透社）