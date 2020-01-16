印度禁播BBC莫迪紀錄片 警闖校拘學生

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）最近發布一齣有關印度總理莫迪（Narendra Modi）的紀錄片，談及他在2002年西部古吉拉特邦（Gujarat）騷亂的角色，印度政府批評紀錄片是帶有偏見的「宣傳片」，禁止在社交媒體上播放或分享。印度兩所知名大學有學生周二及三（24及25日）計劃在校園內放映紀錄片遭阻撓，警員闖入其中一所大學扣押準備觀看影片的學生。
談及莫迪在2002年騷亂角色
涉事紀錄片分兩集，分別在上周二（17日）和本周二（24日）發布。第一集談及莫迪早期從政之路，提到一份從英國外交部取得的未公開報告，當中質疑莫迪2002年任古吉拉特邦首席部長時未有盡力阻止騷亂，莫迪一直否認。當年騷亂，印度教徒和穆斯林爆發持續兩個月的暴力衝突，造成逾1000人喪生，大部分為穆斯林。
紀錄片沒在印度正式發布。尼赫魯大學（JNU）有學生周二晚計劃在校園內公開播放，惟學生指校方中斷電力和互聯網以阻止播片。國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia university）學生周三準備播放影片前，數十名身穿防暴裝備警員進入校園並扣押13名學生。校方指摘學生「製造街頭騷動」，放映會亦未經批准。