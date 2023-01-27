應對中國 美海軍陸戰隊關島基地啓用

【明報專訊】美國海軍陸戰隊周四（26日）在關島舉行布萊茲營海軍陸戰隊基地（MCB Camp Blaz）啟用儀式。這是自1952年來美國再建立海軍陸戰隊基地，被認為對美軍在西太平洋地區重新部署兵力應對中國挑戰具重大意義。
布萊茲基地佔地4000畝，耗資86億美元（約670.8億港元）興建，其中30億美元由日本出資。新冠疫情令施工延誤兩年，基地現建成一半，明年開始陸續接收海軍陸戰隊第三遠征軍士兵，最終將可容納5000名海軍陸戰隊員，短期內負責威懾及偵測該區威脅。長遠而言，基地將成為關島和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）海軍陸戰隊訓練在發生入侵情况時保護太平洋島嶼，包括重要海上通道。
北馬里亞納群島料擴建機場
《美國之音》報道，布萊茲海軍陸戰隊基地是據美日兩國2012年簽署的協議而建立。該協議計劃將數以千計美國海軍陸戰隊及其家屬調離日本沖繩，減輕美國駐軍對沖繩社會負面影響，同時面對中國軍力增強時調整美國在西太平洋地區的兵力部署。報道又稱美國空軍相信會在北馬里亞納群島之一的天寧島（Tinian）擴建機場，分析認為機場擴建完成後，或被美軍當作關島安德森空軍基地的「後備」，為其在西太平洋地區的行動提供支持。
海軍陸戰隊司令伯杰（David Berger）在Twitter稱，關島是一個作為戰略中心的好地方，將為海軍陸戰隊、聯合作戰部隊、盟友及伙伴提供極好的訓練機會。
（華爾街日報/美國之音）
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