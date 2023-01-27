應對中國 美海軍陸戰隊關島基地啓用

布萊茲基地佔地4000畝，耗資86億美元（約670.8億港元）興建，其中30億美元由日本出資。新冠疫情令施工延誤兩年，基地現建成一半，明年開始陸續接收海軍陸戰隊第三遠征軍士兵，最終將可容納5000名海軍陸戰隊員，短期內負責威懾及偵測該區威脅。長遠而言，基地將成為關島和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）海軍陸戰隊訓練在發生入侵情况時保護太平洋島嶼，包括重要海上通道。

北馬里亞納群島料擴建機場

《美國之音》報道，布萊茲海軍陸戰隊基地是據美日兩國2012年簽署的協議而建立。該協議計劃將數以千計美國海軍陸戰隊及其家屬調離日本沖繩，減輕美國駐軍對沖繩社會負面影響，同時面對中國軍力增強時調整美國在西太平洋地區的兵力部署。報道又稱美國空軍相信會在北馬里亞納群島之一的天寧島（Tinian）擴建機場，分析認為機場擴建完成後，或被美軍當作關島安德森空軍基地的「後備」，為其在西太平洋地區的行動提供支持。

海軍陸戰隊司令伯杰（David Berger）在Twitter稱，關島是一個作為戰略中心的好地方，將為海軍陸戰隊、聯合作戰部隊、盟友及伙伴提供極好的訓練機會。

（華爾街日報/美國之音）